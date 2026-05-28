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▲海馬士火箭所發射的陸軍戰術飛彈已在俄烏戰場上大顯神威，美國將進一步開發出PrSM飛彈取代。（圖／US Army）

▲海馬士多管火箭系統首度在台實彈射擊。（圖／記者呂炯昌攝，2025.05.12）

立法院於今年5月正式通過規模達7800億元的軍購特別預算，包括M142海馬士多管火箭系統（HIMARS）、M109A7自走砲、ALTIUS無人機、標槍及拖式飛彈等5案。海馬士多管火箭系統約8億元的首期款項5月31日到期，為確保付款，國防部日前已依預算法第84條申請緊急動支首期款。海馬士多管火箭系統全數交付後，台灣將擁有111套海馬士火箭，不只是數量全球第二，搭配最大射程300公里的陸軍戰術飛彈，可遠距離打擊共軍目標，令中國最為忌憚。立法院財政、外交及國防委員會25日舉行第一次聯席會議，審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。針對海馬士首期款到期，國防部長顧立雄受訪時表示，國防部已依預算法84條申請緊急動支，行政院會通過之後就會將預算案送至立院，在此時就可啟動預算法84條，然後由政院核定後就可以付首期款，所以時間上應該沒有問題。3400多億元對美軍購項目中，包括將花費40.5億美金買82套海馬士多管火箭系統，連同陸軍已購買的29套，交運服役後，屆時國軍海馬士多管火箭系統將高達111套，僅次於美國400套，數量位居世界第二多。國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，海馬士對陸戰是革命性武器，在國軍拿到海馬士之前，陸上作戰可以說是目視範圍內作戰，有了海馬士之後陸軍可以做遠距離打擊，目前國軍在海馬士軍售中可以拿到最大射程90公里的M30A2火箭彈、射程300公里的陸軍戰術飛彈，不只射程遠還可以打得很精準，都是中共忌憚的武器。舒孝煌表示，海馬士搭配陸軍戰術飛彈可以攻擊中國東南沿岸港口、軍隊集結地點，更可以制壓共軍的遠程火箭，所以海馬士對國軍意義非常重大。美國陸戰隊5月20日在日本富士山麓靶場，透過海馬士發射車試射10多枚火箭彈，為因應6月至9月的多國聯合演習「勇敢之盾」，美軍規劃將海馬士暫時部署於鹿兒島縣海上自衛隊鹿屋航空基地。舒孝煌表示，不知道美軍在日本演習中海馬士發射什麼類型彈藥，但是美軍未來海馬士可以使用射程至少500公里的「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile，簡稱PrSM），這款研發中的飛彈已在美伊戰爭中獲得使用，每輛海馬士發射架可以搭載2枚PrSM，是美國陸軍新一代的戰術彈道飛彈，專門用來取代舊型的ATACMS。舒孝煌提到，美軍在研發PrSM的海上打擊模式，某種形式成為陸基短程的彈道飛彈，具備由陸上打擊海上目標能力，但打擊海上機動目標導引與目獲系統能否打擊海面問題待解決，美軍現在有聯合全領域指揮管制 (JADC2)，現在也要在印太地區建立擊殺網，PrSM成為陸基飛彈中射程最長武器，部署在日本西南諸島可以威嚇中國海上艦艇威脅。針對傳出台灣不買海馬士，是否美國會轉售他國，舒孝煌指出，他覺得很奇怪，台灣是有特定的國防需求，很多東西就是台灣要，其他國家也不一定有錢買得起，除非像愛國者三型飛彈增程型，可能日本等國家有需求，或許就如美國海軍代理部長高雄所說，有些武器要優先提供中東國家，因爲這些國家要補充之前美伊戰爭中防空彈藥的消耗。舒孝煌表示，除了海馬士多管火箭採購外，國軍還可以多關注美軍從現貨市場買輪型自走砲，輪型自走砲較履帶車輛更能跟上裝甲部隊的機動，提供更多火力支援，而國軍現役的老舊火砲不符合現代戰場需求，無法應付新一代戰場威脅需求，因為美軍從俄烏戰爭中獲得經驗與教訓，火砲射程不夠遠、不夠機動，在戰場上就沒有生存性，而且相較於精準火箭，砲彈的成本比較低。