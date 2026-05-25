快訊／阿部慎之助家暴被逮！對18歲女兒毆打施暴　本人已坦承犯行

我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒界今（25）日晚間驚傳震撼彈。根據《TBS電視台》報導，現任日職讀賣巨人隊一軍總教練、日職傳奇巨星阿部慎之助，因涉嫌對18歲女兒施暴，晚間19點遭到警視廳依現行犯逮捕。面對警方調查，阿部慎之助已坦承犯行，全案正由警方深入釐清中，巨人球團方面，則尚未發布聲明回應此事。根據負責搜查的相關人員透露，今日晚間19時時，東京警視廳接獲來自兒童相談所（即兒童福利局）110報案電話，轉達有被害人致電指控，「遭到父親暴力對待、被毆打」。警方隨即展開行動，發現案發地點正位於阿部慎之助在東京都澀谷區的自宅內，面對警方訊問，阿部慎之助坦承在涉谷區的家中，對其18歲的女兒實施暴行，警視廳當即逮捕到案，目前正針對其施暴的具體動機與詳細經過進行深入調查。阿部慎之助於2000年以選秀第一指名之姿加入讀賣巨人隊，19年職業生涯打出406轟、1285分打點，是日職近代強打捕手代表性人物，2024年球季起，他正式接掌老東家巨人隊一軍兵符，並在執教首年就率領球隊睽違4年再度奪下中央聯盟冠軍，表現備受讚譽。然而，明（6）日巨人隊即將在主場東京巨蛋迎接交流戰開打，但大戰前夕，現任總教練卻驚傳因家暴案遭現行犯逮捕，無疑對球團、球員以及整個日本職棒界投下一枚巨大的震撼彈。根據多方日媒報導，巨人球團預計將於稍後對此發表正式聲明與後續處置。