威力彩第 115000042 期今（25）日晚間開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為：09、17、21、24、31、33，第二區中獎號碼為：03。台彩晚間10點公布派彩結果，本期頭獎依舊摃龜，已經連 24 摃，貳獎也未送出。下期預估銷售 1.5 至 1.7 億元，5月28 日威力彩頭獎累積金額預估上看 6.5 億元。
5月25日今彩539頭獎800萬獎落高雄
今（25）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出1注，分別由高雄市前鎮區實業路42號1樓「金財廣彩券行」開出。
🟡5月25日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區09、17、21、24、31、33，第二區03。
今彩539：05、06、12、36、37。
39樂合彩：05、06、12、36、37。
3星彩：5、7、8。
4星彩：4、7、4、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主
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今（25）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出1注，分別由高雄市前鎮區實業路42號1樓「金財廣彩券行」開出。
🟡5月25日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區09、17、21、24、31、33，第二區03。
今彩539：05、06、12、36、37。
39樂合彩：05、06、12、36、37。
3星彩：5、7、8。
4星彩：4、7、4、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主