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男團SUPER JUNIOR成員神童因圓潤身形成為招牌形象之一，不過近日他成功瘦身，在短短五個月內就甩掉了37公斤，體態驚人變化再度掀起熱議，不過這並不是他第一次大甩肉成功，他過去就曾經用極端減肥搭配飲食控制順利減重，只是因為沒有好好維持，導致體態再次變圓潤，有趣的是，他透露自己為了減肥曾經嘗試使用瘦瘦針，沒想到在自己身上完全不起效用，讓他只好純靠意志力減肥。神童本次減肥成功，是因為他迷上了冰上曲棍球，他透露自己原本只是想嘗試看看，沒想到一發不可收拾，甚至為此買了全套裝備，讓他直呼：「實在太好玩了！」而養成了全新運動習慣，也讓神童漸漸瘦了下來，順利甩去了37公斤。事實上，這並不是神童第一次減肥成功，他過去就曾靠「飲食控制」減下37公斤過，當時他還在節目中大方公開自己的減肥菜單，他會將糙米捏成一小顆一小顆的迷你飯糰，再搭配少量炒小魚乾與辣椒醬，最後用生菜包著吃，為了壓制食慾，他每餐最多只吃6顆小飯糰，展現超強意志力，不過這也讓他在後續身材維持上非常困難，因此後來又再次復胖。談到過去的飲食習慣，神童自爆自己曾是重度外送愛好者，甚至花費高達1450萬韓元（約台幣35萬元）叫外送，他坦言當時幾乎天天都靠外送解決三餐，食量也相當驚人。除此之外，神童也曾嘗試熱門減肥針，但效果卻不如外界想像，即使劑量已經打到1.7階段，體重依然毫無變化，因為被醫生笑是「打敗減肥針的男人。」神童坦言減肥不是一次成功就結束，因此現在最大的體悟就是「持之以恆最難」。他也希望透過自身經驗告訴大家，減重沒有捷徑，成功瘦身後，神童整個人幾乎判若兩人，不僅下顎線變得超明顯，看起來也年輕許多，近來他更經常曬出穿著冰上曲棍球裝備的帥氣照片，讓粉絲驚呼：「根本回春了！」