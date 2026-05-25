日本職棒今晚傳出震撼消息，讀賣巨人監督阿部慎之助因涉嫌家暴18歲女兒，稍早遭東京警視廳以現行犯身分逮捕。部分日本媒體也引述警方消息，透露了些許犯案過程。
根據朝日新聞報導，25日晚間7點15分左右，兒童相談所撥打110通報稱，接獲讀賣巨人隊總教練、家暴嫌疑人阿部慎之助的18歲女兒在東京澀谷區的家中求助，表示自己受到虐待，遭到父親施暴。
根據搜查相關人員透露，18歲的女兒向兒童相談所透露自己被打了，且被掐住脖子，報導還提到，事件發生當時，15歲的二女兒也在家中，並目擊了施暴的過程。TBS NEWS提到，阿部慎之助在接受訊問時已承認指控，稍早已被警視廳以涉嫌暴行罪當場逮捕。
與讀賣巨人相關的讀賣新聞更是直接透露了部分案件內容，警視廳澀谷警察局人員表示，阿部監督於25日晚間，在東京都澀谷區的自宅內，涉嫌抓住18歲女兒的衣領並將其推倒。阿部在偵訊中已承認犯行，供稱「因為一些小事發生爭吵，在拉扯過程中抓住了女兒的衣領，結果把她摔了出去。」
另一日媒每日新聞則指出，事發當時，阿部家中兩名女兒原本發生爭吵。據稱，阿部在出言斥責「安靜一點」時，認為姊姊的態度帶有反抗意味，因此抓住她並將其推倒。
阿部慎之助在2024年賽季接任讀賣巨人隊一軍總教練，第一年就帶領球隊奪下睽違4年的中央聯盟冠軍。目前巨人隊以24勝22敗暫居央聯第3，明天將在跨聯盟交流賽面對軟銀鷹隊，阿部慎之助能否繼續執教引發關注。
讀賣巨人社長國松徹在晚間表示，「暴力是絕對不能被容許的事情，我們對此極為嚴肅看待。在交流戰開打前夕發生如此重大的醜聞事件，我們向所有職棒相關人士以及球迷朋友們致歉。至於阿部慎之助監督，球團將考慮包含去留問題在內的處分。從明天起，將由一軍進攻首席教練橋上秀樹代理總教練職務。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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根據搜查相關人員透露，18歲的女兒向兒童相談所透露自己被打了，且被掐住脖子，報導還提到，事件發生當時，15歲的二女兒也在家中，並目擊了施暴的過程。TBS NEWS提到，阿部慎之助在接受訊問時已承認指控，稍早已被警視廳以涉嫌暴行罪當場逮捕。
與讀賣巨人相關的讀賣新聞更是直接透露了部分案件內容，警視廳澀谷警察局人員表示，阿部監督於25日晚間，在東京都澀谷區的自宅內，涉嫌抓住18歲女兒的衣領並將其推倒。阿部在偵訊中已承認犯行，供稱「因為一些小事發生爭吵，在拉扯過程中抓住了女兒的衣領，結果把她摔了出去。」
另一日媒每日新聞則指出，事發當時，阿部家中兩名女兒原本發生爭吵。據稱，阿部在出言斥責「安靜一點」時，認為姊姊的態度帶有反抗意味，因此抓住她並將其推倒。
阿部慎之助在2024年賽季接任讀賣巨人隊一軍總教練，第一年就帶領球隊奪下睽違4年的中央聯盟冠軍。目前巨人隊以24勝22敗暫居央聯第3，明天將在跨聯盟交流賽面對軟銀鷹隊，阿部慎之助能否繼續執教引發關注。
讀賣巨人社長國松徹在晚間表示，「暴力是絕對不能被容許的事情，我們對此極為嚴肅看待。在交流戰開打前夕發生如此重大的醜聞事件，我們向所有職棒相關人士以及球迷朋友們致歉。至於阿部慎之助監督，球團將考慮包含去留問題在內的處分。從明天起，將由一軍進攻首席教練橋上秀樹代理總教練職務。」
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