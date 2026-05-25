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每年5月是天主教特別敬禮聖母瑪麗亞的溫馨月份，吳若石神父全人發展協會的主保聖女-聖麗達的慶日則是5月22日。因此，來自各地的FJM 行腳吳家族於5月份在全台灣舉辦2026年聖麗達國際工作日。來自各地的 FJM 行腳吳家族，在全台灣舉辦9場FJM全球公益足療服務，最終場今（25）日在高雄登場。天主教高雄教區總主教劉振忠今天親臨現場參與，他表示，在天主教傳統中，「主保聖人」象徵一份守護與引領。聖麗達作為吳若石神父全人發展協會的主保，她的生命精神，深深影響著每一位服務者。協會表示，足療師來自不同背景，未必都有宗教信仰，但秉持聖麗達所代表的精神，以溫柔與耐心陪伴每一位來訪者，多年來，走進醫療資源匱乏的地區，如印度、非洲等地，透過培訓推廣反射健康法相關知識，協助當地人學習自我照顧與彼此扶持。我們所傳遞的，不只是一種保健方法，更是一份可以延續的希望——讓健康與陪伴，在每一個需要的角落，慢慢生根發芽，未來也將一直持續下去。