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輝達執行長黃仁勳今（25）日訪台來到第三天，晚間他在台北私廚餐廳春韭與家人共進晚餐，空檔媒體問到台灣能源基礎設施是否足夠因應未來北士科的AI資料中心需求，對此，他直言，台灣需要更多能源，沒有能源，就無法經濟成長。黃仁勳今日在台行程依舊馬不停蹄，晚間他在春韭用餐，針對北士科能源問題，他表示，由於台灣的製造業增長非常強勁，且對台灣的晶片、電腦的需求很高，再加上台灣也需要建立AI資料中心，所以台灣需要更多能源。他強調，沒有能源，就無法有經濟增長。此外，他也透露，明日將與台積電董事長魏哲家餐敘，週三則將與廣達聚餐。黃仁勳今日與家人中午趕赴八德路「王記府城肉粽」大快朵頤，之後又前往台北市四平商圈採購蜜餞，晚間再與包括父母、女兒在私廚春韭用晚餐。用餐中途黃仁勳數次現身餐廳門口，向在場粉絲及媒體發送熱騰騰的肉桂捲，還不忘用台語提醒「燒喔」。