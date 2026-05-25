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美國總統川普日前在專訪中表明不希望看到台灣走向獨立，引發國際高度關注，總統賴清德隨後重申捍衛中華民國現狀，強調「沒有台獨的問題」。對此，資深媒體人黃暐瀚當時說，民進黨早就「不台獨」，國民黨早已「不反共」，不過這樣的論點，遭到部分網友反駁，今（25）日黃暐瀚臉書再度發文，強調民進黨的台獨黨綱與六個決議文是同時存在的，並不存在前後覆蓋的問題。黃暐瀚表示，許多熱愛研究黨綱的愛好者質疑2007年的《正常國家決議文》已覆蓋1999年的《台灣前途決議文》。但若真要堅持「時間覆蓋」，2019年最新的《社會同行世代共贏決議文》早就主張「拒絕一國兩制，堅持1999年的台灣前途決議文」，並強調推動國防自主，核心概念精簡出來就是「住民自決、國防自主」八個字。黃暐瀚認為，在1999年《台灣前途決議文》公布後，民進黨就已經轉型為「在不放棄建立台灣共和國的前提下，接受中華民國，努力捍衛國家主權，提升國防能力」的政黨。他表示，除非有一天台灣住民自決，多數民眾希望「創建台灣共和國」，那才會是民進黨「台獨」的時候；至於國民黨，若未來有重回執政之日，屆時肯定會比今日的國民黨還要「反共」許多。