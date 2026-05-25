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▲鮑爾（Trevor Bauer）2022年因捲入性暴力與家暴指控，最初遭大聯盟重罰324場禁賽，後經仲裁減至194場，但其MLB生涯已因此全面停擺。（圖／美聯社／達志影像）

▲黃勝雄2018年效力富邦悍將期間，遭媒體爆料多次對妻子施暴。球團經查證屬實後，認定其嚴重違反球隊管理規範與職業球員應有之形象，依規定給予最重處分，直接解除合約。（圖／記者葉政勳攝，2017.3.25）

日本職棒讀賣巨人隊一軍總教練阿部慎之助於2026年5月25日因涉嫌對18歲女兒施暴，遭東京警視廳以現行犯逮捕。此事件不僅為隔日開打的日本職棒交流戰投下震撼彈，也再度喚起外界對於職業運動員與教練家暴事件的重視。回顧中華職棒（CPBL）、日本職棒（NPB）與美國職棒大聯盟（MLB）歷史，過去亦有多起引發社會關注的家暴案例，各聯盟與球團對此類行為的懲處機制已呈現越發嚴格的趨勢。MLB與球員工會於2015年共同簽署了「家暴、性侵與虐童聯合政策」，對於涉案人員採取「零容忍」態度。無論最終是否遭到法院定罪，大聯盟主席皆有權直接啟動行政調查並祭出無薪禁賽處分。查普曼（Aroldis Chapman）2016年因涉嫌對女友施暴並在車庫開槍，成為MLB該政策上路後首位遭懲處的球員，被處以30場禁賽。歐蘇納（Roberto Osuna）2018年效力多倫多藍鳥時因襲擊指控遭到警方逮捕，大聯盟隨後祭出75場無薪禁賽。前道奇隊投手烏瑞亞斯（Julio Urías）是MLB史上首位兩度因家暴違反規定的球員。2019年遭禁賽20場，後續又因2023年的嚴重肢體衝突，於2025年面臨高達112天的嚴厲禁賽處分。而鮑爾（Trevor Bauer）2022年因捲入性暴力與家暴指控，最初遭大聯盟重罰324場禁賽，後經仲裁減至194場，但其MLB生涯已因此全面停擺。中華職棒環境對於球員的場外道德標準同樣要求甚高，過往發生家暴事件時，球團多半會採取最嚴厲的處分以維護聯盟形象。黃勝雄2018年效力富邦悍將期間，遭媒體爆料多次對妻子施暴。球團經查證屬實後，認定其嚴重違反球隊管理規範與職業球員應有之形象，依規定給予最重處分，直接解除合約，該球員隨後也徹底離開了職棒圈。日本社會對於公眾人物的道德瑕疵容忍度極低。此次阿部慎之助身為人氣球隊讀賣巨人的總教練，涉嫌毆打親生女兒且親口向警方認罪，已對其個人執教生涯與巨人隊形象造成重創，他恐難以保住兵符。根據日本媒體《共同通訊社》報導，過去也曾發生過江夏豐、清原和博等球星在退役後，因涉嫌違反《興奮劑取締法》而遭逮捕的事件。讀賣巨人近年不平靜，2015年爆出現役選手涉入職棒賭博的醜聞。去年，亦發生選手因涉嫌參與非法線上賭場賭博，遭以賭博罪嫌函送檢方偵辦的案例。至於其他球隊方面，今年1月，廣島球員羽月隆太郎被告因使用指定藥物「依托咪酯（Etomidate）」，涉嫌違反《醫藥品醫療機器法》遭逮捕並起訴；廣島東洋鯉魚隊隨後於2月宣布與其解約。羽月被告其後已遭到判刑。職業運動員與教練作為社會大眾的表率，其場下行為同樣受到嚴格檢視。隨著全球運動圈對家庭暴力的防範意識抬頭，各大聯盟建立完善的預防機制與強硬的懲處標準，已成為維持職業運動健康發展的必然基石。