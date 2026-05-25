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日職讀賣巨人隊一軍總教練、日職傳奇巨星阿部慎之助，今（25）日被爆出在家中毆打18歲女兒，被警視廳當即上銬逮捕，本人隨後坦承犯行，引發各界一片譁然。阿部慎之助在日本球界享有極高地位，還是名人堂成員，2024年正式接任巨人隊一軍監督，執教首年就成功帶領球隊奪下中聯冠軍。1979年出生的阿部慎之助，自安田學園高中畢業後去念日本中央大學，大一結束就參與2000年日職選秀會，以逆指名方式、第一指名加入巨人隊，2001年就扛下開幕戰先發捕手，而後將近20年，成為巨人隊「隊魂」般存在，是這支日職創始豪門，近代最核心的靈魂人物。阿部慎之助球員時期最大特色，在於他是日職極罕見兼具頂級長打能力、優秀引導能力的強打捕手，2004年曾創下開季首月暴力扛出16轟的日職紀錄，2009年成為隊史首位達成生涯200轟的捕手，2012年更曾以單季3成40打擊率、27轟、104分打點豪奪央聯打擊王、打點王與年度MVP。日職19年間，阿部慎之助累積2282場出賽，打擊率2成84、2132支安打、406轟與1285分打點，生涯榮獲無數獎項，包含9次最佳九人、1次年度MVP與13次明星賽，退休後不久也入選日職名球會（即名人堂）。此外，阿部慎之助也是國際賽常客，多次入選日本國家隊，著名戰役包含2000年雪梨奧運、2008年北京奧運，以及參與2009年、2013年世界棒球經典賽（WBC），並擔任國家隊隊長，在球員間享有極高聲譽。2019年球季結束後，阿部慎之助宣布引退，隨即留在老東家巨人隊，展開教練生涯，2020年先擔任二軍總教練，2021年至2023年，則以一軍首席教練兼捕手教練輔佐前總教練原辰德。2024年，在傳奇主帥原辰德從教練身分引退後，阿部慎之助理所當然成為球團極力培養的下一位主帥，一口氣與他簽下3年合約，結果執教首年，阿部慎之助就帶領巨人隊，拿到睽違4年的央聯優勝，為傳奇生涯再添一筆風光紀錄。想不到就在交流賽開打前夕，這位日職傳奇巨星，竟無預警因家暴案遭逮捕，報案者正是18歲女兒、且以現行犯姿態、當眾被警視廳上銬逮捕，處境相當狼狽，引發全日本震撼。根據多方日沒報導，目前全案仍在積極調查中，巨人隊球團也預告稍晚會針對此事，發布正式聲明。出生日期：1979年3月20日（47歲）身高體重：180公分、97公斤守備位置：捕手、一壘手投打習慣：右投左打最高學歷：日本中央大學所屬球隊：讀賣巨人隊日職成績：2282場出賽，打擊率2成84、2132支安打、406轟與1285分打點目前職務：讀賣巨人隊一軍監督生涯獎項：1次年度MVP、9次最佳九人、 4次金手套、1次打擊王、1次打點王、1次日本大賽 MVP： 13次日職明星賽、 1次正力松太郎賞