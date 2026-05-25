我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「星狀玻璃體」的特殊飛蚊症者，檢查時玻璃體內滿滿的都是白色、反光的鈣化脂質小球，猶如滿天星斗，而且主要以患有三高的病患居多。(圖／洪啟庭醫師提供)

隨著年齡增長或高度近視，近7成的人曾出現過「飛蚊症」。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出 ，飛蚊症的確很可怕，但在臨床上曾遇過出現「星狀玻璃體」的特殊飛蚊症者，檢查時玻璃體內滿滿的都是白色、反光的鈣化脂質小球，猶如滿天星斗，且男性的發生率略高於女性(約2:1）。另外75%至90%的患者僅單眼發病。因此，如發現上述症狀應立即檢查血糖、血壓和血脂肪。飛蚊症是隨著年齡增長或高度近視，近7成的人曾出現過「飛蚊症」，而其中3分之1在日常生活會受其干擾，一般人會有經驗，當背景是白色或藍色時，會看見到眼前有類似蚊子、黑點、線條、蜘蛛網或毛毛蟲狀的小陰影飄來飄去。越想直視它們，它們又會跟著眼球轉動而飄走上就是飛蚊症的描述。洪啟庭指出，有三種屬於飛蚊症的高風險族群，首先是高度近視者( 即度數500度以上）、眼睛受過外傷或動過手術者(如遭受過撞擊、高空彈跳、或做過白內障等眼科手術)、與三高患者（如糖尿病或高血壓等病人常發生視網膜出血等）。除了常見飛蚊症外，臨床上還有一種特殊型態的「星狀玻璃體症」。洪啟庭說，患者玻璃體內會出現大量白色反光小顆粒，宛如夜空繁星，因此又被形容為「滿天星斗」。這些顆粒主要由鈣鹽與磷脂質組成，會隨眼球移動微微飄動，並反射出金黃色或黃白色光芒。這種稱為「星狀玻璃體症」的患者，其盛行率全球平均為1%，年齡越大者越常見，也無特殊治療方法。男性的發生率略高於女性(約2:1）。另外75%至90%的患者僅單眼發病。洪啟庭說，這種眼疾 95% 的患者完全沒有症狀，通常是在例行視力檢查中才意外發現。雖然眼科醫生從外面看進去會覺得「滿天星斗」很驚人。其帶給人類的困惱是會擋住醫生檢查視網膜的視線，如糖尿病視網膜病變的早期徵兆(如微血管瘤、微小出血點、硬性滲出物等)都非常細微。星狀玻璃體的存在，極容易讓醫師漏掉這些早期的病變，導致無法及時發現，漏診風險增加。洪啟庭呼籲: 患有星狀玻璃體的人，罹患高膽固醇血症、高三酸甘油酯、糖尿病以及高血壓等代謝與心血管疾病的機率確實比較高。例如所有糖尿病患者中，33%的人會有不同程度的糖尿病視網膜病變。而一般高血壓患者，約3% ~ 10%高血壓患者會進展到視網膜出血。這些疾病，可早期經由眼底檢查來確認，但是星狀玻璃體的滿天星，反而造成檢查困難，一旦被告知有嚴重的星狀玻璃體時，最好立即去檢查血糖、血壓和血脂肪，早期發現早治療，就比較小的機會演變成眼睛的問題了。