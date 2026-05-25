日本職棒讀賣巨人隊監督阿部慎之助因涉嫌對女兒施暴，於25日遭到警方逮捕，消息一出震驚日本體壇。根據日本《每日體育》報導，由於事發突然且正值交流戰前夕，深夜時分，位於東京的澀谷警察署前已聚集超過50名媒體記者，現場氣氛混亂且緊張，甚至需要警員出面維持秩序並指示待命區域。
巨人球團震怒：將研議監督去留
針對監督涉案的重大不祥事，讀賣巨人隊社長國松徹於晚間正式發表聲明，對於這起事件深感痛心。國松徹表示：「暴力是絕對無法被容忍的行為，球團對此採取極為嚴肅的態度。」
國松徹在聲明中向所有職棒相關人員及球迷表達深切歉意，並強調球團將會審慎討論阿部慎之助未來的職位去留，包括是否解職等處分皆在討論範圍內。目前球團已指派進攻首席教練橋上秀樹自26日起暫代監督職位，以確保球隊運作不受影響。
一代傳奇球星陷爭議 執教生涯蒙塵
現年47歲的阿部慎之助，過去在球員時期戰功顯赫。他自中央大學畢業後，於2000年以選秀第一指名加入巨人隊，不僅是球隊看板強打捕手，生涯累積出賽2,282場，締造2,132支安打、406支全壘打及1,285分打點的輝煌成績。他曾於2012年奪得首位打者與打點王雙冠，並榮獲該年度聯賽MVP。
阿部於2019年引退後，曾擔任二軍監督及一軍教練，並於2024年接掌一軍兵符，首年即率隊奪冠，上季則帶領球隊取得聯賽第三名的成績。然而，此次在交流戰前夕因家暴疑雲遭逮捕，無疑為其執教生涯投下震撼彈，也讓本季巨人隊的展望蒙上一層厚重的陰影。
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針對監督涉案的重大不祥事，讀賣巨人隊社長國松徹於晚間正式發表聲明，對於這起事件深感痛心。國松徹表示：「暴力是絕對無法被容忍的行為，球團對此採取極為嚴肅的態度。」
國松徹在聲明中向所有職棒相關人員及球迷表達深切歉意，並強調球團將會審慎討論阿部慎之助未來的職位去留，包括是否解職等處分皆在討論範圍內。目前球團已指派進攻首席教練橋上秀樹自26日起暫代監督職位，以確保球隊運作不受影響。
一代傳奇球星陷爭議 執教生涯蒙塵
現年47歲的阿部慎之助，過去在球員時期戰功顯赫。他自中央大學畢業後，於2000年以選秀第一指名加入巨人隊，不僅是球隊看板強打捕手，生涯累積出賽2,282場，締造2,132支安打、406支全壘打及1,285分打點的輝煌成績。他曾於2012年奪得首位打者與打點王雙冠，並榮獲該年度聯賽MVP。
阿部於2019年引退後，曾擔任二軍監督及一軍教練，並於2024年接掌一軍兵符，首年即率隊奪冠，上季則帶領球隊取得聯賽第三名的成績。然而，此次在交流戰前夕因家暴疑雲遭逮捕，無疑為其執教生涯投下震撼彈，也讓本季巨人隊的展望蒙上一層厚重的陰影。