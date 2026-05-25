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馬英九基金會內部風暴愈演愈烈，雖然三人調查小組日前針對前執行長、國民黨副主席蕭旭岑涉嫌違法事件，拋出「查無明確事證」的結論，但國安會前秘書長金溥聰曬出蕭旭岑與台商手捧現金的合照，強硬表示「這些都是證據」，痛批蕭旭岑違反財政紀律、侵占台商捐款。對此，民進黨立委林俊憲直呼「莫名有種既視感」，簡直是十多年前大名鼎鼎的「馬王政爭2.0」歷史重演。林俊憲今（25）日在臉書回憶，當年馬英九為了鬥掉王金平，逾越憲政分際拿到監聽檔案、大動作開記者會，最終雖未得逞，卻讓時任檢察總長被判刑、多位法官莫名遭降職彈劾，大批官員無辜受牽連背鍋，唯獨馬英九本人「依舊不沾鍋」，這就是典型的「馬式政爭」風格，一開始來勢洶洶、氣勢磅礴，最後往往虎頭蛇尾，沒達成目的還反噬自己。當金溥聰拿出關鍵收錢照，林俊憲更確定了走向，雖然蕭旭岑反擊稱馬英九完全知情，並指示作為公款使用，但「私下收受捐款沒有入帳目，還是會出問題。」他強調，馬式政爭精彩之處就在於中途會往意想不到的方向發展，拉出一整串肉粽，而收錢照就是線頭，繼續查下去會不會爆出檯面下的紅色金流？解密多年來馬英九一直往中國跑的原因？外界張大眼睛盯著看。