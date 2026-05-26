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▲杜娃黎波6年前分享「小美焙炒黑糖珍奶雪糕」的照片。（圖／翻攝自DUA LIPA IG@dualipa）

▲杜娃黎波曾經拿下多座葛萊美、全英音樂獎，在全球有極大影響力。（圖／翻攝自DUA LIPA IG@dualipa）

英國流行樂天后杜娃黎波（Dua Lipa）過去多次展現對台灣文化的喜愛，日前她手拿台灣作家楊双子的小說《臺灣漫遊錄》拍照，該著作9天後奪下英語小說界的最高榮譽布克獎（The Booker Prize），此外，杜娃黎波也曾經在IG分享台灣黑糖珍奶雪糕的照片，讓該冰品造成搶購熱潮。台灣作家楊双子的百合小說《臺灣漫遊錄》（Taiwan Travelogue）於19日奪下全球最具影響力的翻譯文學大獎國際布克獎，更早之前，杜娃黎波受邀參加布克獎10週年的特別慶祝活動，會後官方IG放上她手拿6本選書的相片，其中一本就是《臺灣漫遊錄》，天后親自推薦台灣翻譯文學作品，引起不小話題。當時，杜娃黎波在布克獎的活動上擔任開場演講嘉賓，她致詞時強調「沒有什麼比閱讀更能幫助我們理解世上其他人的視角」，並認為翻譯小說將這種同理心推向了極致，融合了普遍與獨特的體驗，是消除世界上「他者化（othering）」的最佳良藥。除了力薦台灣小說，2020年7月，杜娃黎波於個人社群媒體放上台灣冰品「小美焙炒黑糖珍奶雪糕」的照片，並寫下「甜蜜」（sumfing sweet）兩字，當時IG有4935萬追蹤數的她，無疑為寶島美食做了一次免費行銷。杜娃黎波曾經拿下多座葛萊美、全英音樂獎，在全球有極大影響力，2018年9月，她來台北開演唱會，品嚐鼎泰豐小籠包、逛象山及迪化街，大讚爬山過程「非常壯觀且有趣」，還特別點名想吃蘿蔔絲煎餅；2024年11月，杜娃黎波二度訪台，在樂天桃園棒球場舉辦亞洲巡演，吸引大批歌迷冒雨朝聖。