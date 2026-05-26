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阿部慎之助家暴女兒被逮 日媒與調查人員不排除喝酒可能性

阿部慎之助涉家暴 讀賣巨人隊父親節文案又被炎上一次

現年47歲的日本職棒讀賣巨人隊監督阿部慎之助，稍早傳出對18歲女兒家暴，經通報後遭到警方逮捕，本人坦承犯行，事件震驚日本社會，瞬間成為社群平台X上的日本熱搜趨勢。許多日本民眾紛紛挖出去年讀賣巨人隊一則父親節相關貼文，這則文案使用「父親的心情由巨人決定」，在去年一度被炎上，如今隨著阿部家暴女兒事件曝光，再度被挖出嘲諷。根據朝日新聞報導，25日晚上 7 點 15 分左右，兒童相談所接到一名18歲女孩的求助電話，女孩是讀賣巨人隊阿部慎之助的女兒，她住在東京澀谷區的家中，女孩說她遭到虐待，被父親毆打，兒童相談所隨即撥打了 110 求救。調查人員稱，這位 18 歲的女兒聯繫了兒童福利機構，敘述自己遭到毆打和「掐脖子」。阿部的妻子和15歲的女兒當時也在東京澀谷區的家中，因此東京警視廳正在調查此事。報導也引述一位高階調查人員說法表示，有資訊顯示阿部當時可能處於酒醉狀態。預計將在東京警視廳接受酒精檢測。讀賣新聞則引述警視廳澀谷警察局人員表示，阿部監督於25日晚間，在東京都澀谷區的自宅內，涉嫌抓住18歲女兒的衣領並將其推倒。阿部在偵訊中已承認犯行，供稱「因為一些小事發生爭吵，在拉扯過程中抓住了女兒的衣領，結果把她摔了出去。」讀賣巨人社長國松徹在晚間表示，「暴力是絕對不能被容許的事情，我們對此極為嚴肅看待。在交流戰開打前夕發生如此重大的醜聞事件，我們向所有職棒相關人士以及球迷朋友們致歉。至於阿部慎之助監督，球團將考慮包含去留問題在內的處分。從明天起，將由一軍進攻首席教練橋上秀樹代理總教練職務。」日本的父親節是在每年6月15日，許多企業會在社群平台貼出父親節相關文案，但在2025年，讀賣巨人隊的父親節文案卻在X平台上大翻車，當時讀賣巨人隊貼文以「老爸與巨人隊」為主題，發布多則插圖，其中一張讓許多網友瞬間想起不好的回憶。這一張被炎上的社群貼文和插圖中，提到「你和你爸爸有和巨人隊的回憶嗎？」插圖寫上了一則標語，「父親今天心情好壞，全看巨人隊表現決定」；圖中一位爸爸坐在家裡看電視，雙手握拳振奮，面露開心表情。插圖看似熱血，卻讓許多網友接連於貼文下方抱怨，「巨人輸球的時候，我爸就會遷怒家人」、「巨人隊贏球我爸會買東西給我，巨人隊輸球我爸把我打到哭」、「這些曾經被巨人隊球迷的父親受過傷害的孩子們長大成人，如今連棒球本身都不太看了」；亦有家中長輩是支持其他隊的球迷表示，「我家是反過來，巨人隊贏球，我爸和我爺爺心情就會變差，會對妻子和孩子大吼大叫，甚至把筷子丟出去。這是一段令人厭惡的回憶。」如今阿部慎之助家暴事件傳出，也讓這則社群文案再度被挖出來，「這個東西當時就已經被狠狠罵過了，結果竟然還沒刪掉啊」、「因為贏不了就打女兒是不好的哦」、「連敗之後教練竟因傷害罪被逮捕...」。