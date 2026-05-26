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洛杉磯湖人隊在結束了慘遭奧克拉荷馬雷霆隊橫掃的2025-26賽季後，球團立即展開休賽季的重大調整。為了解決戰力分配與陣容規劃上的困境，湖人隊於25日正式宣布聘請前紐奧良鵜鶘隊戰略與營運副總裁拉馬達斯（Rohan Ramadas）擔任球隊助理總經理，將直接輔佐籃球營運總裁兼總經理佩林卡（Rob Pelinka）。自2017年上任以來，佩林卡雖曾帶領湖人於2020年奪冠，並在2025年成功從達拉斯獨行俠隊交易來球星唐西奇（Luka Doncic），但近年來湖人在季後賽表現起伏不定，迫使球團必須做出改變。據ESPN資深記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人近期積極面試多位候選人，最終敲定由拉馬達斯加入，旨在透過引入精通「戰略與營運」的專業人士，分擔佩林卡在管理層的繁重工作。拉馬達斯在轉戰職籃前，曾於航空航太公司（Aerospace Corporation）深耕長達十年，擁有深厚的數據分析與營運背景。外界分析，湖人此舉顯示球團對於建構「強大智囊團」的迫切渴望，試圖在決策端引入更多元、科學的管理思維。這項任命顯然只是湖人休賽季重組的第一步。消息指出，湖人目前仍在尋找另一位資深的高階主管，將專職負責球員評估流程，以確保球隊在陣容補強上能做出更精準的判斷。儘管佩林卡過往的戰績備受肯定，但球團此次決策顯示，湖人對於重返冠軍寶座展現了極高的急迫性與務實態度。湖人目前面臨多項亟待解決的難題，尤其是詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）的未來動向皆懸而未決。隨著唐西奇加盟後，湖人的建隊核心已轉向圍繞這位新生代球星布局，這不僅影響了球隊長期的補強策略，更可能導致詹姆斯在自由市場尋求新東家。面對種種不確定性，湖人管理層透過拉馬達斯的加入，向外界明確傳遞了「全力求勝」的企圖心。隨著後續球員評估專家的加入，外界將持續關注這支傳統豪門如何在休賽季進行「結構性重建」，以重新圍繞唐西奇打造具備衝冠實力的陣容。