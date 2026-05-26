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在聖安東尼奧馬刺隊與奧克拉荷馬雷霆隊的西區冠軍賽G4中，馬刺雖然以103：82大勝對手並將系列賽扳平，但場邊卻發生一段插曲。馬刺總教練米奇強森（Mitch Johnson）因不滿陣中20歲新秀布萊恩（Carter Bryant）的失誤，在場邊進行了極為嚴厲的訓斥，甚至一度拉扯布萊恩的球衣並對其咆哮，布萊恩看起來神情緊張，甚至一度眼眶泛紅，險些當場落淚。事發於比賽第三節末段，當時馬刺以72：47大幅領先，但布萊恩在一次進攻中衝撞雷霆大個子傑林·威廉斯（Jaylin Williams）並導致失誤。對於一向嚴格的強森教練而言，他並不因球隊握有領先優勢就降低對新秀的要求，隨即在場邊對布萊恩進行了猛烈的責備。強森教練事後坦言，他對布萊恩採取「鐵血教育」並非針對個人，而是希望陣中的年輕球員能從錯誤中成長，避免重複犯錯。布萊恩作為2025年選秀會第14順位新秀，雖然例行賽數據並不亮眼，但他極高的防守天賦與自信，讓他在新秀賽季便獲得寶貴的季後賽上場機會。就在布萊恩神情落寞地走回板凳席時，球隊核心文班亞馬（Victor Wembanyama）主動走向前去，給予這名菜鳥一個溫暖的擁抱，並在他耳邊輕聲鼓勵。這段影片在社群媒體上廣為流傳，許多球迷認為，文班亞馬這種不需教練指揮、自發性照顧隊友的舉動，完美展現了未來球隊領袖應有的格局。對於一名20歲就站上西區決賽舞台的菜鳥來說，強森教練的「嚴厲之愛」或許是職業生涯的必經挑戰，而文班亞馬在旁提供的心理支持，更讓這次的教導變得更有價值。馬刺隊不僅展現了戰術上的紀律，更透過這種「嚴格教練、暖心隊友」的化學反應，鞏固了球隊未來的核心文化。