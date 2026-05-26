紐約尼克目前雖然還沒正式晉級NBA總冠軍賽，但整個紐約已經提前進入「冠軍模式」。尼克在東區決賽第三戰擊敗克里夫蘭騎士後，系列賽取得3比0絕對聽牌優勢，全美各大票務轉售市場瞬間陷入瘋狂。大批等了將近27年的紐約球迷，開始不惜代價搶購可能出現的總冠軍賽門票，導致麥迪遜廣場花園票價全面暴漲，甚至在官方售票都尚未正式開始前，部分二手市場價格就已經來到驚人的歷史級天價，根據美國體育媒體《The Big Lead》最新統計，目前尼克總冠軍賽首個主場比賽的二手市場「最低進場票價」，平均已經飆升至3200美元，約合新台幣10.5萬元，場邊第一排更是飆到千萬台幣。
尼克還沒晉級 最低票價已突破10萬台幣
尼克隊上一次殺進總冠軍賽已經要追溯到遙遠的1999年，對於許多年輕世代的紐約鐵粉而言，這甚至是他們人生中第一次親眼目睹主場球隊觸及冠軍獎盃的機會。不過，想要進入麥迪遜廣場花園見證這場全美高度期盼的頂級賽事，球迷勢必得先確保自己的銀行帳戶有足夠的錢。
根據全美權威體育媒體《The Big Lead》針對數家第三方二手票券交換平台的最新價格調查顯示，即便分區決賽尚未正式結束，尼克隊總決賽第一個主場的「最低進場門票」，目前的早鳥二手報價平均已經飆升到令人咋舌的3200美元（約合新台幣10.5萬元），這僅僅只是坐在最上層、視野受限位置的花費。
場邊第一排飆近千萬台幣 好萊塢名人與各方名流炒高行情
根據各大票務交易平台的即時報告指出， 總冠軍賽的場邊第一排特區門票，在轉售市場上的部分喊價已經悄悄逼近了300萬美元（約合新台幣942萬元）。甚至有其他消息指出，某些地理位置更佳、能與巨星貼身接觸的頂級座位，單張轉售票價甚至可能達到上述金額的兩倍之多。
毫無疑問，這場潛在的系列賽注定將刷新NBA近年來最難買、最昂貴的門票紀錄。紐約身為全球第一大體育與媒體市場，其附帶的龐大名人效應、企業贊助與天價電視轉播收益，正將這場季後賽的商業價值推向歷史新高。
尼克雖3：0領先騎士 歷史數據警示不可輕敵
不過，儘管外界已經開始提前炒作總冠軍賽門票，東區決賽其實還沒有真正結束。目前尼克雖然3比0領先騎士，但NBA歷史上仍曾多次出現看似無望的逆轉案例。最著名的例子之一，就是2023年的波士頓塞爾提克，當時他們在東區決賽一度0比3落後邁阿密熱火，最終卻硬是把系列賽拖進第七戰，雖然最後熱火仍成功晉級，但也證明NBA季後賽在真正結束前，永遠存在變數。
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尼克隊上一次殺進總冠軍賽已經要追溯到遙遠的1999年，對於許多年輕世代的紐約鐵粉而言，這甚至是他們人生中第一次親眼目睹主場球隊觸及冠軍獎盃的機會。不過，想要進入麥迪遜廣場花園見證這場全美高度期盼的頂級賽事，球迷勢必得先確保自己的銀行帳戶有足夠的錢。
根據全美權威體育媒體《The Big Lead》針對數家第三方二手票券交換平台的最新價格調查顯示，即便分區決賽尚未正式結束，尼克隊總決賽第一個主場的「最低進場門票」，目前的早鳥二手報價平均已經飆升到令人咋舌的3200美元（約合新台幣10.5萬元），這僅僅只是坐在最上層、視野受限位置的花費。
根據各大票務交易平台的即時報告指出， 總冠軍賽的場邊第一排特區門票，在轉售市場上的部分喊價已經悄悄逼近了300萬美元（約合新台幣942萬元）。甚至有其他消息指出，某些地理位置更佳、能與巨星貼身接觸的頂級座位，單張轉售票價甚至可能達到上述金額的兩倍之多。
毫無疑問，這場潛在的系列賽注定將刷新NBA近年來最難買、最昂貴的門票紀錄。紐約身為全球第一大體育與媒體市場，其附帶的龐大名人效應、企業贊助與天價電視轉播收益，正將這場季後賽的商業價值推向歷史新高。
尼克雖3：0領先騎士 歷史數據警示不可輕敵
不過，儘管外界已經開始提前炒作總冠軍賽門票，東區決賽其實還沒有真正結束。目前尼克雖然3比0領先騎士，但NBA歷史上仍曾多次出現看似無望的逆轉案例。最著名的例子之一，就是2023年的波士頓塞爾提克，當時他們在東區決賽一度0比3落後邁阿密熱火，最終卻硬是把系列賽拖進第七戰，雖然最後熱火仍成功晉級，但也證明NBA季後賽在真正結束前，永遠存在變數。
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