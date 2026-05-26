我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紐約尼克隊王牌後衛布朗森（Jalen Brunson）領軍出戰與克里夫蘭騎士，紐約球迷正準備迎接自1999年 以來的首次NBA總冠軍賽。（圖／路透／達志影像）

紐約尼克目前雖然還沒正式晉級NBA總冠軍賽，但整個紐約已經提前進入「冠軍模式」。尼克在東區決賽第三戰擊敗克里夫蘭騎士後，系列賽取得3比0絕對聽牌優勢，全美各大票務轉售市場瞬間陷入瘋狂。大批等了將近27年的紐約球迷，開始不惜代價搶購可能出現的總冠軍賽門票，導致麥迪遜廣場花園票價全面暴漲，甚至在官方售票都尚未正式開始前，部分二手市場價格就已經來到驚人的歷史級天價，根據美國體育媒體《The Big Lead》最新統計，目前尼克總冠軍賽首個主場比賽的二手市場「最低進場票價」，平均已經飆升至3200美元，約合新台幣10.5萬元，場邊第一排更是飆到千萬台幣。尼克隊上一次殺進總冠軍賽已經要追溯到遙遠的1999年，對於許多年輕世代的紐約鐵粉而言，這甚至是他們人生中第一次親眼目睹主場球隊觸及冠軍獎盃的機會。不過，想要進入麥迪遜廣場花園見證這場全美高度期盼的頂級賽事，球迷勢必得先確保自己的銀行帳戶有足夠的錢。根據全美權威體育媒體《The Big Lead》針對數家第三方二手票券交換平台的最新價格調查顯示，即便分區決賽尚未正式結束，尼克隊總決賽第一個主場的「最低進場門票」，目前的早鳥二手報價平均已經飆升到令人咋舌的這僅僅只是坐在最上層、視野受限位置的花費。根據各大票務交易平台的即時報告指出， 總冠軍賽的場邊第一排特區門票，在轉售市場上的部分喊價已經悄悄逼近了。甚至有其他消息指出，某些地理位置更佳、能與巨星貼身接觸的頂級座位，單張轉售票價甚至可能達到上述金額的兩倍之多。毫無疑問，這場潛在的系列賽注定將刷新NBA近年來最難買、最昂貴的門票紀錄。紐約身為全球第一大體育與媒體市場，其附帶的龐大名人效應、企業贊助與天價電視轉播收益，正將這場季後賽的商業價值推向歷史新高。不過，儘管外界已經開始提前炒作總冠軍賽門票，東區決賽其實還沒有真正結束。目前尼克雖然3比0領先騎士，但NBA歷史上仍曾多次出現看似無望的逆轉案例。最著名的例子之一，就是2023年的波士頓塞爾提克，當時他們在東區決賽一度0比3落後邁阿密熱火，最終卻硬是把系列賽拖進第七戰，雖然最後熱火仍成功晉級，但也證明NBA季後賽在真正結束前，永遠存在變數。