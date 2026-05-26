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▲安倍催生QUAD

▲川普重生QUAD

▲QUAD再度急轉直下

5月26日QUAD外長會議將在印度新德里舉行。這個成員包括美國、日本、印度與澳洲的「四方安全對話」將派外交首長出席。但從2024年以來，QUAD就未再舉行過領袖峰會，只剩下外長會議，而5月26日這場已是第三次外長會議，等於「未公開宣布的降級」。現在許多印度的學者包括Brahma Chellaney，都擔心QUAD恐怕淪為「波將金式聯盟(Potemkin alliance)」，也就是虛有其表，只具象徵意義而無實質戰略意義的美日印澳聯盟。不只印度擔心，日澳兩國的官學界一樣對於無心再領導的美國感到無所適從。而最大的原因當然是：當川普訪中與習近平融冰，並在將來進行選擇性的合作之際，那麼主旨在抗中的QUAD又剩下什麼？這一個專注在抗中的QUAD是由已不在人間的安倍所催生。安倍於2007年提出「自由與繁榮之弧」與「兩洋交會」(Confluence of the Two Seas)的概念，意即印度洋與太平洋為一體，並且民主國家應該聯手制衡中國崛起。同年QUAD首次成形，四國開始外交接觸並舉行印度馬拉巴爾(Malabar)的海軍聯合演習。但從2007年後十年間，QUAD淪為一個像幽靈一樣的概念，因為這十年間幾乎沒有正式四方運作、沒有制度化會議、沒有領袖峰會，也沒有固定外交架構。當時許多人認為QUAD已經死亡。細部來說2007至2008年，QUAD 1.0只活了一年。當時的核心推手除了日相安倍，還有澳洲總理霍華德(John Howard)、美國副總統錢尼(Dick Cheney)與印度總理辛格(Manmohan Singh)。當時QUAD 1.0的背景是中國崛起與海權競爭，但當2007年四國首次在菲律賓馬尼拉舉行外交會談，並舉行馬拉巴爾演習之際，馬上被中共察覺並且強烈抗議。再加上2007年9月，安倍突然辭職，這是他第一次短命下台。他一離開，整個QUAD失去最重要的推動者。2007年底，中文流利也親北京的澳洲總理陸克文(Kevin Rudd)上台，澳洲也於2008年正式退出QUAD。當時澳洲外長史密斯(Stephen Smith)更直接說「2007年的QUAD只是一次性會議(one-off)」。當時日澳都龜縮了，印度還玩什麼？那是一個中國市場急速擴張的時代，澳洲美國都需要中國的產能與消費力，再加上印度仍希望改善印中關係，與歐巴馬執政下美國仍忙於伊拉克與阿富汗，QUAD1.0幾乎可以說奄奄一息。但十年後，QUAD不但沒死，反而讓一個華府局外人協助重生，這個人叫川普。2017年時川普政府將中國定義為「戰略競爭者」，並且推動「自由開放的印太(FOIP)」，正式重啟QUAD，之後並把外長會議制度化，而且領袖峰會也固定舉行。美日印澳四國之間的安全合作頻率從那時起激增。川普政府重塑QUAD抗中概念之成功，讓對於川普相當不以為然的拜登都不得不蕭規曹隨。川普之後的拜登政府時期，QUAD可以說是登峰造極，在其任內QUAD被視為是「亞洲版北約雛形」。尤其在疫情那幾年，QUAD推動疫苗合作、建構半導體供應鏈與AI合作。在美日印澳分享抗中的戰略上，甚至有協作的海上監控機制存在。當時有些美國戰略界人士希望：QUAD加上AUKUS再加上「美日韓」，甚至可以形成亞洲民主安全網。另一方面，2010年後是中國自己再度復興了QUAD，這點很重要！2010後，中國開始出現南海擴張、東海爭議、對澳洲經濟施壓、中印邊界緊張與一帶一路的大幅擴張，於是原本不想刺激中國的國家反而開始想起QUAD的重要性。2017年在馬尼拉的ASEAN峰會，四位領袖川普、安倍、莫迪與滕博爾(Malcolm Turnbull)同意重啟QUAD。這次與2007年時最大差別是四國對中國的認知終於一致了，2007年時，有些成員覺得中國是機會，有些成員覺得中國是威脅。但2017年時，四國幾乎都開始認為中國正在挑戰印太秩序。但川普第二任以來，其對中態度回到他真正的交易式外交真面目，也就是川普對中在乎的是交易，而非戰略對抗。因此才會有前面所說、印度學者Brahma Chellaney所擔心的，「2026年的QUAD，越來越像2007年底」。也就是美中開始和解，然後成員國開始懷疑美國決心。接下來就是QUAD只剩形式，因為領袖峰會已經停擺，只剩外交層級會議。既然名為「印」太，印度自然是對於QUAD再度奄奄一息最為焦慮的國家，畢竟印度與中國接壤。對於印度來說，川普2.0之後對於那些對印太權力平衡極為重要的盟友，川普只顧著犧牲掉戰略利益，只為了遂行短期經濟脅迫。也就是以貿易壓力迫使盟友讓步。許多印度人現在都認為川普只將盟友視為是收入來源，尤其是川普對印度發動的貿易戰、課徵50%關稅時對於美印關係傷害之深。對印課徵50%的關稅，甚至直接斷送了前年新德里主辦QUAD峰會的意願。原本印度應在2024年主辦峰會，但前總統拜登說服印度延至2025年舉辦，好讓他能在自己政治生涯尾聲、於家鄉Wilmington召開領袖峰會。提筆此時，印度正再次爭取在今年美國期中選舉後主辦QUAD峰會，以避免這個架構淪為地緣政治上毫無輕重的組織。而華府同意2026年五月廿六日在新德里舉行QUAD外長會議，為得就是安撫不安的QUAD成員，讓他們相信這個架構對於美國仍有價值。美方最主要的推手還是魯比歐，因為他已確認出席這場外長會議，但恐怕川普本身在與習近平關係推進之際關心也有限。現在MAGA有如習近平整頓解放軍的樣態，在國家情報總監加巴德都去職的狀況下，到底在川普身旁主張什麼可以獲得川普芳心，都已經沒人說得準了。雖然魯比歐應該還是在乎多邊主義與提防中國的建制派，但他必須要小心翼翼進行，對QUAD是其中一項挑戰。●作者：邱師儀／東海政治系教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com