根據星巴克官網，今（26）日周二「星巴克第二杯半價」foodpanda外送咖啡優惠，美式、那堤指定飲品雙杯組150元起；星巴克表示，uniopen聯名卡購買「大杯美式咖啡+起司里肌可頌」組合享8折優惠；摩斯漢堡表示，周二咖啡日全天大杯咖啡特價49元一次整理。
三大咖啡優惠！星巴克半價多一杯、大杯美式75元、飲料+可頌8折
周二星巴克三大咖啡優惠一次整理：
◾️半價多一杯！foodpanda星巴克5月外送合作活動，即日起至6月2日（二），活動期間點購兩杯大杯(含)以上特選馥郁那堤、焦糖奶香星享那堤、蘋果山茶花風味青茶、鹹焦糖風味福吉茶那堤，享第二杯半價。
◾️指定飲品雙杯組150元起、大杯美式75元！5月26日（二），活動期間於foodpanda點購兩杯大杯指定飲品150元起。大杯「美式咖啡雙杯組」優惠價150元（原價230元）、大杯「那堤雙杯組」優惠價182元（原價280元）。
◾️飲料+可頌8折優惠！即日起至6月30日每周二，活動期間使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買以下指定飲料糕點組合，可享8折優惠。「大杯美式咖啡+起司里肌可頌」優惠價164元、「大杯美式咖啡+經典起司蛋糕」優惠價188元。
摩斯漢堡：周二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」
摩斯漢堡表示，今周二摩斯咖啡日優惠，5月26日全天「大杯摩斯咖啡」特價49元（原價60元），還可享加10元升級「雨林聯盟認證咖啡豆」精選咖啡；6月30日前，元氣早餐「新咕咕雞堡＋中杯摩斯咖啡」特價89元（原價105元）、套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
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周二星巴克三大咖啡優惠一次整理：
◾️半價多一杯！foodpanda星巴克5月外送合作活動，即日起至6月2日（二），活動期間點購兩杯大杯(含)以上特選馥郁那堤、焦糖奶香星享那堤、蘋果山茶花風味青茶、鹹焦糖風味福吉茶那堤，享第二杯半價。
◾️指定飲品雙杯組150元起、大杯美式75元！5月26日（二），活動期間於foodpanda點購兩杯大杯指定飲品150元起。大杯「美式咖啡雙杯組」優惠價150元（原價230元）、大杯「那堤雙杯組」優惠價182元（原價280元）。
◾️飲料+可頌8折優惠！即日起至6月30日每周二，活動期間使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買以下指定飲料糕點組合，可享8折優惠。「大杯美式咖啡+起司里肌可頌」優惠價164元、「大杯美式咖啡+經典起司蛋糕」優惠價188元。
摩斯漢堡：周二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」
摩斯漢堡表示，今周二摩斯咖啡日優惠，5月26日全天「大杯摩斯咖啡」特價49元（原價60元），還可享加10元升級「雨林聯盟認證咖啡豆」精選咖啡；6月30日前，元氣早餐「新咕咕雞堡＋中杯摩斯咖啡」特價89元（原價105元）、套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。