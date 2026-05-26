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▲戶田惠里香在《地獄占星師》中飾演主角「國師」細木數子，演繹其波折的一生。（圖／Netflix）

占星學到底是不是一種遠古時期統計學？如果從古巴比倫時期開始算，那占星學距離現在確實也有4千多年歷史，以當時的論點來說，確實頗有統計學風格。隨著加入希臘、羅馬、伊斯蘭文化/哲學/神學體系之後，現代占星其實被當成無法被科學驗證的統計學；它更接近一種融合神秘學、心理投射，輔以占星與人生敘事的象徵系統。Netflix 日劇《地獄占星師》的主角：「國師」細木數子就打著占星名義，藉由她多年在酒店夜總會與黑幫份子周旋底下的人性細膩觀察，把占星這個神秘學變成她拿來操控他人的心靈工具，即便預言可能只有3成多的準確度，但懂得經營人際關係與熟稔心理之故，使得她成了昭和時代的風雲人物。她第一集就用那句金句震撼開場——「你會下地獄的喔！」——將觀眾拉回那位充滿爭議的「國師」細木數子的傳奇人生。這部影集帶出日本戰後昭和時代至泡沫經濟崩潰，女主角細木為了生存下去，從孩提時母親被騙之後看穿人性弱點，在極度匱乏與極度貪婪之間，她選擇高歌猛進征服慾望攀上大位。戶田惠梨香詮釋這位一生充滿戲劇色彩的女性，展現了令人嘆為觀止的演技跨度，她成功駕馭了細木數子從 17 歲少女到 66 歲老態龍鐘間的複雜心理。在年輕時的銀座篇，戶田展現的是一種如履薄冰的韌性，那是戰後日本女性在男性權力中心求生存的生存本能；而當劇情推進至她確立「六星占術」帝國時，戶田將那種掌控他人命運的權力傲慢刻畫得入木三分。最為驚人的細節在於「肢體與眼神」的轉移：她刻意壓低的菸嗓、在鏡頭前冷眼直視對方的壓迫感，以及撥弄嘴唇附近的一種挑釁動作，讓人對這角色又愛又恨。這角色曾經因為欠錢導致被家族割捨，最後靠金錢重新站上高峰後，卻又一個接一個墜入了男人所帶來的地獄。但這套劇最獵奇的就在於，主角「因為受過傷，所以要比誰都更強大」的扭曲自我保護機制的精準捕捉。細木樹子的人生命題就是「反英雄」，觀眾厭惡她其不擇手段的斂財與恐嚇，卻又無法不被她那種無視體制、逆流而上的生命能量所吸引。其實電視劇比細木數子的真實人生收斂許多。真實中的她，17 歲經營咖啡廳、20 歲成為銀座媽媽桑，背負巨債被黑道追討，卻在短短三年內翻身。其實是利用毒品控制旗下女郎等黑暗過往，這些細節在劇中則有點被美化了，就這差距來說，可當成為了讓觀眾能在前半段，根據主角的自述而產生強大認同感。《地獄占星師》巧妙地利用了「真實與虛構」的拉扯，安排了一位虛構的代筆作家作為視角角色，這樣的論點能讓觀眾更快理解人生前半段論述，卻也美化她破碎的童年、黑道糾葛與社會的虛無感，包裝成一套能安撫大眾恐懼的「占術」。相較來說，真實的細木數子把黑歷史，視為個人傳奇的裝飾，這正與劇中戶田惠梨香面對質疑時那種「我的人生即是預言」的霸氣不謀而合。戲外觀眾看的是奇聞軼事，戲裡則是她為了對抗不安而打造的護城河。細木數子的一生，恰好完美疊合了日本戰後昭和時代的軌跡。她是戰後匱乏感的產物，在那個物質與心靈都亟待重建的年代，人們對未來充滿恐懼，而細木數子提供了一種最直接、也最粗暴的解決方案——恐嚇與歸類。從早期的銀座風華，到泡沫經濟時期人們揮金如土、心靈卻極度空虛的狀態，細木數子創造的「大殺界」理論（占星根本沒有這套說法，完全是她自創），恰好填補了那個時代人們面對成功後隨之而來的焦慮。從算命，變成集體的心理投射：當日本經濟在泡沫邊緣狂歡時，人們需要一個女王告訴他們「你會下地獄」，以此作為對浮華生活的贖罪，或是一種對不可測命運的終極臣服。《地獄占星師》透過細木數子這個角色，探討了人為何在恐懼與權力中迷失。戶田惠梨香飾演的角色，其魅力正源於那種將「虛榮、貪婪、聰明與孤獨」攪碎後重新組合的扭曲，它反映了昭和時代特有的激昂與狂亂。無論現實中的細木數子是否為詐欺師？她在那個時代所帶來的社會衝擊，以及她如何在男人統治的世界裡，硬生生鑿出屬於自己的位置，都讓她成為了那個時代最荒謬、卻也最真實的象徵。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com