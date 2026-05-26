中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（26）共有2場比賽，目前拉出8連勝且暫居龍頭寶座的味全龍，今日交手排名第2的富邦悍將，雙方展開「天王山」2連戰的首戰，分別推出蔣銲（John Gant）與阿部雄大；甫結束4連敗的統一7-ELEVEn獅，今日交手樂天桃猿，推出土投張宥謙對決洋投魔爾曼（Kyle Marman）。《NOWnews》整理出5月26日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍嘉義市先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月26日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前以4場勝差領先悍將，雙方今日正面交鋒，無論勝敗都不會改變排名，但會影響到勝差，若龍隊贏球，勝差將拉開至5場，龍隊也將點亮封王魔術數字M17；反之若悍將贏球，雙方分差將縮小至3場。
龍隊、悍將「天王山」首戰 蔣銲對決阿部雄大
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率1.49。蔣銲今年初次來台發展，本季尚未與悍將有過交手，今日將是首度對決悍將打線。
悍將目前排名第2，今日由日籍左投阿部雄大掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率僅0.68。阿部前2戰分別遭遇兄弟、獅隊，尚未與龍隊有過交手，今日將首度對決龍隊打線。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
獅隊土投張宥謙掛帥 交手桃猿魔爾曼
🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第4，今日推出土投張宥謙先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率7.88。張宥謙本季與桃猿有過1次交手，主投5局失2分，最終拿下勝投，對戰防禦率3.60。
桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率3.91。魔爾曼今年與獅隊有過1次交手，主投5.1局失5分（4分責失），最終吞下敗投，對戰防禦率6.75。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/26中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：31至33度
降雨機率：0%
📍嘉義市球場（室外球場）
氣溫：29至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍嘉義市先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月26日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|39
|26-13-0
|0.667
|-
|2
|富邦悍將
|37
|21-16-0
|0.568
|4
|3
|台鋼雄鷹
|40
|20-19-1
|0.513
|6
|4
|統一獅
|39
|19-19-1
|0.500
|6.5
|5
|樂天桃猿
|37
|16-20-1
|0.444
|8.5
|6
|中信兄弟
|38
|11-26-1
|0.297
|14
龍隊、悍將「天王山」首戰 蔣銲對決阿部雄大
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率1.49。蔣銲今年初次來台發展，本季尚未與悍將有過交手，今日將是首度對決悍將打線。
悍將目前排名第2，今日由日籍左投阿部雄大掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率僅0.68。阿部前2戰分別遭遇兄弟、獅隊，尚未與龍隊有過交手，今日將首度對決龍隊打線。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第4，今日推出土投張宥謙先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率7.88。張宥謙本季與桃猿有過1次交手，主投5局失2分，最終拿下勝投，對戰防禦率3.60。
桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率3.91。魔爾曼今年與獅隊有過1次交手，主投5.1局失5分（4分責失），最終吞下敗投，對戰防禦率6.75。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：31至33度
降雨機率：0%
📍嘉義市球場（室外球場）
氣溫：29至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。