中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（26）共有2場比賽，目前拉出8連勝且暫居龍頭寶座的味全龍，今日交手排名第2的富邦悍將，雙方展開「天王山」2連戰的首戰，分別推出蔣銲（John Gant）與阿部雄大；甫結束4連敗的統一7-ELEVEn獅，今日交手樂天桃猿，推出土投張宥謙對決洋投魔爾曼（Kyle Marman）。《NOWnews》整理出5月26日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍嘉義市先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月26日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 39 26-13-0 0.667 -
2 富邦悍將 37 21-16-0 0.568 4
3 台鋼雄鷹 40 20-19-1 0.513 6
4 統一獅 39 19-19-1 0.500 6.5
5 樂天桃猿 37 16-20-1 0.444 8.5
6 中信兄弟 38 11-26-1 0.297 14
🟡戰績小提示：龍隊目前以4場勝差領先悍將，雙方今日正面交鋒，無論勝敗都不會改變排名，但會影響到勝差，若龍隊贏球，勝差將拉開至5場，龍隊也將點亮封王魔術數字M17；反之若悍將贏球，雙方分差將縮小至3場。

龍隊、悍將「天王山」首戰　蔣銲對決阿部雄大

🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35

龍隊目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率1.49。蔣銲今年初次來台發展，本季尚未與悍將有過交手，今日將是首度對決悍將打線。

悍將目前排名第2，今日由日籍左投阿部雄大掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率僅0.68。阿部前2戰分別遭遇兄弟、獅隊，尚未與龍隊有過交手，今日將首度對決龍隊打線。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲目前暫居聯盟龍頭的味全龍，今日推出洋投蔣銲先發，交手富邦悍將，力拚9連勝。（圖／味全龍提供,2026.4.28）
▲目前暫居聯盟龍頭的味全龍，今日推出洋投蔣銲先發，交手富邦悍將，力拚9連勝。（圖／味全龍提供,2026.4.28）
獅隊土投張宥謙掛帥　交手桃猿魔爾曼

🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35

獅隊目前排名第4，今日推出土投張宥謙先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率7.88。張宥謙本季與桃猿有過1次交手，主投5局失2分，最終拿下勝投，對戰防禦率3.60。

桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率3.91。魔爾曼今年與獅隊有過1次交手，主投5.1局失5分（4分責失），最終吞下敗投，對戰防禦率6.75。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網

有線電視：momoTV

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿洋投魔爾曼今日先發交手統一獅，尋求本季第4勝。（圖／樂天桃猿提供,2026.3.17）
▲樂天桃猿洋投魔爾曼今日先發交手統一獅，尋求本季第4勝。（圖／樂天桃猿提供,2026.3.17）
❗️5/26中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：31至33度

降雨機率：0%

📍嘉義市球場（室外球場）

氣溫：29至31度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...