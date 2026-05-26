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⚾2026年中職戰績表（截至5月26日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 39 26-13-0 0.667 - 2 富邦悍將 37 21-16-0 0.568 4 3 台鋼雄鷹 40 20-19-1 0.513 6 4 統一獅 39 19-19-1 0.500 6.5 5 樂天桃猿 37 16-20-1 0.444 8.5 6 中信兄弟 38 11-26-1 0.297 14

🟡戰績小提示：

▲目前暫居聯盟龍頭的味全龍，今日推出洋投蔣銲先發，交手富邦悍將，力拚9連勝。（圖／味全龍提供,2026.4.28）

▲樂天桃猿洋投魔爾曼今日先發交手統一獅，尋求本季第4勝。（圖／樂天桃猿提供,2026.3.17）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（26）共有2場比賽，目前拉出8連勝且暫居龍頭寶座的味全龍，今日交手排名第2的富邦悍將，雙方展開「天王山」2連戰的首戰，分別推出蔣銲（John Gant）與阿部雄大；甫結束4連敗的統一7-ELEVEn獅，今日交手樂天桃猿，推出土投張宥謙對決洋投魔爾曼（Kyle Marman）。龍隊目前以4場勝差領先悍將，雙方今日正面交鋒，無論勝敗都不會改變排名，但會影響到勝差，若龍隊贏球，勝差將拉開至5場，龍隊也將點亮封王魔術數字M17；反之若悍將贏球，雙方分差將縮小至3場。🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35龍隊目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率1.49。蔣銲今年初次來台發展，本季尚未與悍將有過交手，今日將是首度對決悍將打線。悍將目前排名第2，今日由日籍左投阿部雄大掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率僅0.68。阿部前2戰分別遭遇兄弟、獅隊，尚未與龍隊有過交手，今日將首度對決龍隊打線。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35獅隊目前排名第4，今日推出土投張宥謙先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率7.88。張宥謙本季與桃猿有過1次交手，主投5局失2分，最終拿下勝投，對戰防禦率3.60。桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率3.91。魔爾曼今年與獅隊有過1次交手，主投5.1局失5分（4分責失），最終吞下敗投，對戰防禦率6.75。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：31至33度降雨機率：0%📍嘉義市球場（室外球場）氣溫：29至31度降雨機率：0%