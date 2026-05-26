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▲味全龍中繼投手群開季至今表現出賽，近10場更繳出鬼神成績，防禦率僅1.04，排名聯盟第1位。（圖／味全龍提供,2026.4.1）

中華職棒上半季冠軍爭奪戰進入白熱化，目前暫居龍頭的味全龍今（26）日正面交手聯盟第2名的富邦悍將，雙方上演「天王山」2連戰，龍隊要拚9連勝並點亮封王魔術數字，悍將則是要縮小勝差，一拚週末翻盤機會。攤開投、打數據，兩軍打擊在伯仲之間，不過龍隊近10場得分效率優於悍將，投手群龍隊則是佔上風，尤其是「中繼投手」的表現，將成為影響比賽走向的關鍵。龍隊上週末客場3連戰橫掃兄弟，拉出一波8連勝，悍將週末3連戰僅拿下1勝2敗，雙方勝差也拉開至4場，今日兩軍展開「天王山」2連戰，首戰的勝負相當重要，龍隊若能勝出，不僅勝差能拉開至5場，更能點亮封王魔術數字M17；反之若悍將獲勝，不僅能斬斷龍隊連勝之旅，更能將勝差縮小至3場。攤開龍隊、悍將的投打兩端數據，悍將目前團隊打擊率2成59排名聯盟首位，龍隊則以2成46排名第3，而近10場比賽，悍將團隊打擊率2成67，同樣是各隊最佳，龍隊則以2成41排名聯盟第4。而近10戰龍隊得點圈63打數20安，打擊率高達3成17，悍將則是103打數31安，打擊率3成01。投手方面，龍隊本季投手陣容表現優異，團隊防禦率僅2.02排第1，悍將則是3.26排名第5，若將投手群細分成先發、中繼、後援，龍隊先發1.98、中繼2.14，皆比悍將先發3.48、中繼3.42來得出色，悍將在投手部門唯一勝過龍隊的數據是最後一任投手，以1.54優於龍隊的2.02。值得一提的是，，悍將以2.35排名第2，雖然數據也不差，但與龍隊的差距確實不小。因此，雙方打擊在伯仲之間的狀態下，投手群能否穩定壓制對方打線將成為關鍵，其中悍將的在牛棚中繼端，近期呈現較不穩定的狀態，近10場防禦率2.66，龍隊近10場中繼防禦率僅1.04。今日雙方分別推出蔣銲（John Gant）與阿部雄大先發，龍隊蔣銲本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率1.49，悍將阿部本季出賽2場，拿下2勝，防禦率僅0.68。