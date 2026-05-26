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▲丁寧（左）和范少勳（右）在教養女兒上都有碰到需要耐心與愛去處理的狀況。（圖／記者蘇詠智攝）

▲范少勳（右）在《失樂園》扮演年輕的育幼院社工，雖有熱忱卻仍會受到挫折。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲丁寧在《失樂園》扮演育幼院主任，業務繁重，還要面對來自各方的質疑。（冬候鳥電影、文策院提供）

范少勳和丁寧在即將上映的電影《失樂園》中扮演每天面對一堆挑戰、仍堅持在崗位上的育幼院社工，戲外兩人都已為人父母，也有自己和孩子的辛苦掙扎。范少勳透露大女兒手上有類似「半甲」刺青那麼大片的血管瘤胎記， 常被旁人好奇，關心，曾經帶她去雷射，她喊痛之後就停止，也教導她簡單回答：「這就是胎記。」建立她面對此事的自信。范少勳稱女兒手上的血管瘤胎記，體溫變化時顏色也會隨之改變，曾經在她6個月大帶她去打雷射，有一天聽到她跟阿嬤聊天會講說：「醫生，怕怕怕。」覺得過程很痛，就停止再帶她去打，解釋道：「那不是她意識下可以做決定的東西，我們就不幫她做決定。」等她再大一點去公園玩時，一些長輩常出於關心問：「怎麼手紅紅的？」、「妳這是燙傷喔？」讓他思索這些關心會不會反而對她造成傷害？還有上了學之後面對同儕可能引發的霸凌隱憂，范少勳認為都是孩子成長與社會化過程中很難避免的情況，他女兒有一陣子喜歡把手收起來，但現在她可以很自信向大家說：「這是胎記啊。」因為他曾經不斷訓練她要自信回答別人提問，甚至像演員台詞排練一樣，自己演給她看，坦言：「或許她自己不知道這個態度代表的意思是什麼，但接收的人可能感覺那個答案好像是個句點，就不會再問下去。」丁寧也有一本為人父母難念的經，家中老大是女兒，跟弟弟們年紀都有差距，每次碰到衝突，她就會兩邊緩頰，希望他們能夠體諒對方。她的女兒並不是很喜歡上課、勤學的那種小孩，經過多年相處，也知道女兒的性格是不能被逼，喜歡自己做決定，因而高一時提出要休學，她心裡再難過也還是答應。她的女兒在繪畫上面有天分，高中時進入自己喜歡的學校念美術班，本來都提早到校、興高采烈，逐漸越來越沒上學的意願，丁寧形容：「她們班上都是怪物，每個都超會畫畫，她相較之下覺得自己表現不怎麼樣，越來越不想再去上課，而且她們課業壓力也重。」同意女兒休學之後，丁寧讓她跟著老公去他工作的補習班打工，停掉她的零用錢，讓她自己賺生活費，結果女兒現在竟然會關心媽媽，也決定要回學校再上課，讓丁寧又很欣慰。回到兩人與曾敬驊、洪君昊主演的新片《失樂園》，他們實際前往育幼院觀摩後，大嘆社會應該要對社工的處境多些了解和關心。范少勳親眼看過小朋友只是因為生輔員沒有接收到清楚的放學時間，讓他在門口等了一個小時，一上車就罵三字經、砸門、飆出一堆情緒性字眼，才意識到在育幼院的孩子們，即便小小的信任感破滅，對他們就是很嚴重的大事，因為他們曾經歷很多事情，已經很難去相信一個人，再被辜負被之後情緒爆炸變更大。丁寧則表示他們觀摩的育幼院，孩子們都是從其他地方轉來轉去轉過來，每轉一次心裡的傷就更深一些，到這裡來都是傷痕累累，社工們想努力接住他們、不讓他們再往下掉，確實很辛苦也很需要熱忱，無奈在地方上的居民不一定支持，因為孩子們身上被貼了一堆標籤、幾乎撕不下來。就連他們要被學校接納就讀，也不是非常順利，因為學校也怕校風被影響，需要育幼院人員們去溝通、爭取。而孩子們如果連求學都無法，他們又將如何能出社會、可以好好生存？丁寧認為電影中丟出的議題，值得社會大眾關注與深思。《失樂園》將於5月29日起全台上映。