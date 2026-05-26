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昨清晨更換SMC電源模組後 異常首次發生

▲高鐵公司在昨日深夜23：30提前至軌道旁待命，待最後一班營運列車通過後立即進場搶修，今日清晨1：43，確認號誌系統恢復正常。（圖／台灣高鐵提供）

深夜23:30進場搶修、凌晨1:43完成 今正常營運

▲高鐵公司對旅客行程受到延誤表達12萬分歉意，也感謝維修同仁盡力完成系統搶修。（圖／台灣高鐵提供）

3年號誌更新計畫已完成83.5% 將釐清原因

退費說明：延誤30分鐘退五成、60分鐘以上全額退

台灣高鐵昨（25）日發生近年最嚴重誤點，因號誌訊號異常導致整日營運都受到影響，更提早收班以利夜間維修。高鐵今清晨確認號誌系統恢復正常，恢復全線正常運轉；初步判斷昨日異常為更換「轉轍器控制機箱」（SMC）所導致，而受影響旅客可在一年內退費。昨日清晨4：27，維修人員在苗栗路段更換轉轍器控制機箱電源模組後，發生號誌異常，也是首次更換作業出現異常。台灣高鐵隨即啟動故障排除程序，把受影響路段縮減近半，因當日營運在即，即成立緊急應變中心（EOC），並採單線雙向運行，同時派員全力搶修。期間嘗試把受影響區域淨空，進行系統重置，但仍無法完全排除。昨日全天以每小時雙向各3班全車自由座列車，提供必要營運，並引導旅客搭乘台鐵、客運，同時在昨天跟今日上午於全線各車站準備點心、麵包、礦泉水和旅客分享以表達誠摯歉意。維修人員昨晚深夜23：30提前至軌道旁待命，等到後一班營運列車通過後立即進場搶修，並在今日1：43完成各項設備更換。清晨3：30再次召開緊急應變會議（EOC），由董事長史哲主持，確認各項設備設施均正常運作，宣布今日正常營運，各車次列車依時刻表發車。由於高速列車行駛必須遵循之高標準安全規範，一旦出現訊號異常，必須依照標準作業程序進行列車降速，以確保營運安全。同時對於旅客行程受到延誤表達12萬分歉意，也感謝維修同仁盡力完成系統搶修。此為2024年起，台灣高鐵執行為期3年的號誌系統更新計畫，預計今年底完成，但過去2年多均利用夜間4.5小時的維修時間，順利完成371組SMC電源模組更換，占全線458組的83.5%，為首度發生異常。台灣高鐵已保存更換後的相關設備，後續將積極與設備原廠及第三方共同釐清事件根因與責任歸屬。針對外界質疑去年以來營運異常事件有升高趨勢，台灣高鐵澄清，去年42件異常事件，其中20件為颱風、地震所造成，屬於不可歸責於高鐵公司事件有所增加；比較可歸責高鐵事件，與過往10年平均值一致，其中人為因素事件僅3件。旅客昨日起一年內均可辦理退費並免收手續費，相關說明如下：1.列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價。2.凡購買受此事件影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，得辦理全額退費；凡購買受此事件影響而中斷旅程的旅客，得退還未乘區間票價。3.持對號座車票改乘自由座的旅客，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。