非洲剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）的伊波拉（Ebola）疫情持續擴大，鄰國烏干達也成為危險區，遠在歐洲的義大利25日也通報稱，北部倫巴底大區發現2宗疑似病例，當地已發出衞生警報，但也強調伊波拉在義大利的傳播風險仍然非常低。
根據《歐洲新聞網》報導，2名患者分別為31歲男性和30歲女性，都是與家人從烏干達返國後，出現與伊波拉病毒相似的症狀，包括高燒、噁心、嘔吐和腸道不適，已被送往專門治療高風險傳染病的醫院。
報導指出，這對男女此前在烏干達從事人道救援工作約3個月，工作地點正好靠近民主剛果和盧安達邊境，該區目前正因伊波拉病例增加而受到密切監測。
倫巴底大區的生活福利部長貝爾托拉索（Guido Bertolaso）證實，緊急程序已經啟動，但目前還沒有正式確認就是伊波拉，檢測結果將於稍晚公布，希望是陰性。
有醫療專家認為，2人感染的也可能是瘧疾，而30歲的女性感染者症狀更為嚴重，可能需要住進加護病房，以防萬一，他們的家人也正在接受監測和健康監督。
世界衛生組織（WHO）已於17日宣布，民主剛果和烏干達出現的伊波拉疫情，被列為構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），民主剛果的國家層面風險水平「非常高」，地區層面的風險水平則為「高」，全球層面的風險水平則為「低」。
世衛表示，疫情蔓延速度似乎超過了當地公衛工作者的控制能力。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）25日宣稱，民主剛果已通報超過900起疑似病例，220人疑似因為感染伊波拉死亡。
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報導指出，這對男女此前在烏干達從事人道救援工作約3個月，工作地點正好靠近民主剛果和盧安達邊境，該區目前正因伊波拉病例增加而受到密切監測。
倫巴底大區的生活福利部長貝爾托拉索（Guido Bertolaso）證實，緊急程序已經啟動，但目前還沒有正式確認就是伊波拉，檢測結果將於稍晚公布，希望是陰性。
有醫療專家認為，2人感染的也可能是瘧疾，而30歲的女性感染者症狀更為嚴重，可能需要住進加護病房，以防萬一，他們的家人也正在接受監測和健康監督。
世界衛生組織（WHO）已於17日宣布，民主剛果和烏干達出現的伊波拉疫情，被列為構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），民主剛果的國家層面風險水平「非常高」，地區層面的風險水平則為「高」，全球層面的風險水平則為「低」。
世衛表示，疫情蔓延速度似乎超過了當地公衛工作者的控制能力。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）25日宣稱，民主剛果已通報超過900起疑似病例，220人疑似因為感染伊波拉死亡。