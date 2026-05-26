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美伊協議達成在即？荷姆茲海峽有望重開時間曝

在卡達、巴基斯坦等國的持續斡旋下，美國與伊朗據悉已針對凍結資產達成諒解，在跨出關鍵一步後，美伊近日達成協議的可能性進一步推升，傳伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已下令重新開放國際網路連線，此時距離戰爭爆發、伊朗幾乎全國斷網，已過去將近90天。根據《路透社》引述網路觀察機構「NetBlocks」週一發布的數據顯示，大多數伊朗民眾已經長達87天無法正常上網，只有少數人能夠使用昂貴且先進的VPN來繞過政府限制。報導爬梳了時間線，為了應對全國範圍內的反政府示威，德黑蘭最初是於1月8日實施網路封鎖，雖然2月份時一度逐漸恢復正常，但在2月28日美國、以色列聯手空襲伊朗後，又開始新一波網路管制措施。不過，儘管裴澤斯基安做出相關決定，但要如何、何時重新連接到全球網路，目前尚不清楚。有中東外交消息人士向外媒透露，美國和伊朗正討論要在2國達成協議後約30天，重新開放荷姆茲海峽。屆時，伊朗將清除海峽中的水雷，以便其它國家的船隻能自由、安全通行，並停止收取過路費。原文連結：