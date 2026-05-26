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▲王瞳近期自立門戶成立經紀公司，並積極練歌現身廟會。（圖／翻攝自王瞳臉書）

▲王瞳的愛犬有失智狀況，因此每個月要多花費2萬塊治療費。（圖／翻攝自王瞳臉書）

藝人王瞳多年來以民視當家花旦形象活躍八點檔，與電視台合作長達15年，不過近期卻悄悄傳出關係出現變化，外界發現她不僅已許久未出現在民視新戲名單中，社群平台上的聯絡窗口，也從原本的鳳凰藝能經紀人改成自己的公司信箱，據了解王瞳因為戲路被新人曾智希、程雅晨等人夾擊，如今已成立「喜多咪娛樂文創有限公司」，公司負責人正是她本人，似乎正式朝自立門戶方向發展。根據《鏡週刊》報導，王瞳決定轉變的原因之一與近年戲路壓力有關，即將邁入40歲的她，過去長期以甜美、親民形象深受觀眾喜愛，但隨著電視台近年積極培養新人，同樣走甜美路線的曾智希、程雅晨等人也逐漸崛起，讓市場競爭變得更加激烈，面對角色類型重疊與資源重新分配，王瞳似乎也意識到自己不能再只依靠單一平台，必須開始替未來尋找更多可能性。除了事業轉型壓力外，王瞳多年來其實一直扛著龐大家計，她過去曾透露自己是家中的主要經濟支柱，不只要負責房貸、水電與家人生活開銷，每月固定支出就超過10萬元，此外她飼養多年的愛犬「哈嚕」近年失智狀況嚴重，需長期回診與服藥，每個月又多出至少2萬元醫藥費，龐大財務壓力也讓她不得不積極開拓更多收入來源。近來不少民眾也發現，王瞳開始頻繁現身各地廟會活動演出，其實過去她並不算擅長唱歌，在霸氣樂團時主要負責鍵盤演奏，如今卻開始挑戰又唱又主持，希望突破過去形象限制，據了解她甚至私下努力練歌，希望增加現場演出機會，憑藉高知名度與親民個性，她在廟會場合相當受到歡迎，不少粉絲爭相合照，也讓她逐漸打開不同客群市場。王瞳這15年來，在民視經歷了與艾成相戀、結婚到丈夫離世的人生重大轉折，因此與電視台始終擁有深厚情感，不過如今的她也開始慢慢走出過去低潮，嘗試離開熟悉舒適圈，主動拓展社交與工作機會，雖然目前傳出她不再簽長約，但由於民視本來就有不少主要演員屬於外部經紀公司，因此外界普遍認為未來雙方仍保有合作空間。