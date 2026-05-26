潘瑋柏昨（25）日在微博發文，提到大家可能會覺得他最近身形又變腫了，因為前陣子顏面神經失調，吃了很多藥，藥物的副作用會導致身體浮腫，他也坦言初期的確很擔心，「右臉有點動不了。」醫生說是太累引起的，要他什麼都別做，他幽默喊，「就休息當豬！」雖然言談中希望粉絲能放心，但依舊引來許多關注。

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潘瑋柏顏面神經失調　右臉動不了

潘瑋柏出道以來身材一直是關注焦點，忽胖忽瘦的他像是吹氣球一樣，昨日他在微博發文，「最近大家可能覺得我很腫， 沒錯，因為我前一陣子顏面神經失調得吃很多藥， 這個藥會腫幾個禮拜。不過，還好是輕微的 ，吃幾天就好了。」

但是潘瑋柏也坦言，那幾天確實挺擔心的，「右臉有點動不了，醫生說是我太累了引起的，叫我什麼都不要做， 就休息當豬養。」結果他調皮回，平時就已經把自己當豬養了，怎麼還會發生這種事。

所幸狀態已經好轉，可以恢復運動，也開始籌備7月18日的演唱會，最後潘瑋柏不忘提醒大家，「大家一定要記得注意休息，不要太累！不然免疫力下降，就會攻擊神經。」好友Ella陳嘉樺看了笑回，「保重身體啊，你不年輕囉」！許多粉絲也高喊，「保重身體啊」、「別參加那麼多拼盤了」、「好好照顧自己，這是真的」。

▲潘瑋柏顏面神經失調，吃藥導致身體浮腫。（圖／翻攝自微博@潘瑋柏）
▲潘瑋柏顏面神經失調，吃藥導致身體浮腫。（圖／翻攝自微博@潘瑋柏）

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...