台灣近期天氣熱到像盛夏，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，昨日全台最高溫出現在台南玉井39.6度，今（26）日起至周四前仍維持高溫炎熱型態，尤其今、明兩天最為極端，全台最高溫恐逼近40度，中央氣象署也發布高溫特報，示警台東縣有焚風發生的機率。最新模式也顯示，周五將有第4波梅雨鋒面南下，天氣逐漸轉雨降溫。另外，菲律賓東方海面的熱帶擾動預計將成為今年第6號颱風「薔蜜」，路徑調整後雖對台灣沒有直接威脅，但位置更靠近台灣，外圍水氣仍可能影響北部與東北部天氣。
全台高溫「逼近40度」！今明兩天最熱 今年高溫紀錄持續刷新
吳德榮指出，受到暖氣團持續影響，台灣近期高溫持續飆升，昨（25）日全台最高溫出現在台南市玉井區，高達39.6度，各地白天高溫普遍落在37至40度之間。觀測資料顯示，今（26）日清晨台灣上空仍是晴朗無雲，沒有明顯降雨回波，截至清晨5時02分，各地平地低溫約落在20至23度。
根據最新25日晚間8時歐洲模式（ECMWF）模擬結果顯示，今日至周四（26至28日）期間，滯留鋒持續北退，水氣減少，大氣環境偏穩定，在暖氣團壟罩下，全台白天將出現如盛夏般的炎熱天氣，而且還會持續刷新今年高溫紀錄。其中今、明兩天高溫最為明顯，全台最高氣溫有機會逼近40度，提醒民眾外出務必注意防曬、防中暑。
各地預估氣溫方面，今日北部約23至38度，中部22至37度，南部22至40度，東部則約20至39度，幾乎全台都處於高溫狀態。
🟡高溫特報
氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今日白天台南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，提醒民眾注意防曬，小心熱傷害中暑。
⚠️高溫紅色燈號：台南市
⚠️高溫橙色燈號：基隆市、台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣
⚠️高溫黃色燈號：桃園市、花蓮縣、台東縣
梅雨季第4波鋒面周五南下！熱帶擾動可能升級成台 北部、東北部有雨
至於後續天氣變化，周五（29日）梅雨季第4波鋒面將開始南下，屆時天氣會逐漸轉雨並降溫。周六（30日）鋒面再往南移至巴士海峽，北台灣將轉為雨後多雲，其他地區仍有局部降雨機率。
而從周日至下周二（31日至2日），受到熱帶擾動外圍東北風影響，北部及東北部水氣增加，局部短暫雨機率提升。下周三、四（3、4日）隨著熱帶擾動逐漸遠離，西南季風進入南海，台灣附近大氣環境也會逐漸變得不穩定，午後雷陣雨發展機率將一天比一天明顯。
此外，各國預測也同步調整熱帶擾動路徑，預估熱帶擾動未來將在宮古島附近大迴轉，不排除成為今年第6號颱風「薔蜜」，位置比先前模擬更接近台灣。雖然目前判斷對台灣仍沒有直接威脅，但外圍東北風帶來的水氣，仍可能替北部與東北部帶來局部短暫降雨。由於各國模式仍持續修正中，後續變化與路徑仍有不確定性，氣象狀況還需持續觀察。
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吳德榮指出，受到暖氣團持續影響，台灣近期高溫持續飆升，昨（25）日全台最高溫出現在台南市玉井區，高達39.6度，各地白天高溫普遍落在37至40度之間。觀測資料顯示，今（26）日清晨台灣上空仍是晴朗無雲，沒有明顯降雨回波，截至清晨5時02分，各地平地低溫約落在20至23度。
根據最新25日晚間8時歐洲模式（ECMWF）模擬結果顯示，今日至周四（26至28日）期間，滯留鋒持續北退，水氣減少，大氣環境偏穩定，在暖氣團壟罩下，全台白天將出現如盛夏般的炎熱天氣，而且還會持續刷新今年高溫紀錄。其中今、明兩天高溫最為明顯，全台最高氣溫有機會逼近40度，提醒民眾外出務必注意防曬、防中暑。
🟡高溫特報
氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今日白天台南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，提醒民眾注意防曬，小心熱傷害中暑。
⚠️高溫紅色燈號：台南市
⚠️高溫橙色燈號：基隆市、台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣
⚠️高溫黃色燈號：桃園市、花蓮縣、台東縣
至於後續天氣變化，周五（29日）梅雨季第4波鋒面將開始南下，屆時天氣會逐漸轉雨並降溫。周六（30日）鋒面再往南移至巴士海峽，北台灣將轉為雨後多雲，其他地區仍有局部降雨機率。
而從周日至下周二（31日至2日），受到熱帶擾動外圍東北風影響，北部及東北部水氣增加，局部短暫雨機率提升。下周三、四（3、4日）隨著熱帶擾動逐漸遠離，西南季風進入南海，台灣附近大氣環境也會逐漸變得不穩定，午後雷陣雨發展機率將一天比一天明顯。
此外，各國預測也同步調整熱帶擾動路徑，預估熱帶擾動未來將在宮古島附近大迴轉，不排除成為今年第6號颱風「薔蜜」，位置比先前模擬更接近台灣。雖然目前判斷對台灣仍沒有直接威脅，但外圍東北風帶來的水氣，仍可能替北部與東北部帶來局部短暫降雨。由於各國模式仍持續修正中，後續變化與路徑仍有不確定性，氣象狀況還需持續觀察。