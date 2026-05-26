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例行賽數據： 先發出賽68場，場均上場超過28分鐘，貢獻11.5分、投籃命中率51.4%。





先發出賽68場，場均上場超過28分鐘，貢獻11.5分、投籃命中率51.4%。 季後賽變陣進化： 當唐西奇因傷缺陣時，八村壘的上場時間拉長至團隊第一的38.6分鐘，場均得分飆升至17.5分。





當唐西奇因傷缺陣時，八村壘的上場時間拉長至團隊第一的38.6分鐘，場均得分飆升至17.5分。 歷史紀錄： 目前在NBA季後賽歷史數據庫中，八村壘依然保有生涯季後賽累計三分球命中率最高（超過51.6%）的歷史第一人紀錄。





金州勇士在結束本賽季後，制服組已提前針對休賽季的陣容重組展開戰術操盤。在先前將潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）交易後，加上巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）雙雙遭遇膝蓋重傷、面臨長期缺陣的打擊下，勇士隊今年夏天將面臨前場高度、運動能力與外線火力嚴重真空的困境。根據美媒最新分析指出，這項人事短板可能促使勇士隊在接下來的自由球員市場中，強勢將補強目標鎖定在洛杉磯湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）身上。目前雖然全美媒體的日常焦點大多集中在詹姆斯（LeBron James）是否會續留湖人、或是轉戰克里夫蘭騎士或勇士隊的抓馬局勢上，但八村壘的動向無疑更具備實質的戰術牽制力。湖人隊目前在自由市場中雖然具備充足的薪資空間可以選擇與八村壘進行續約，但由於球隊當前的建隊目標是全力圍繞超級巨星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）建隊，制服組可能更傾向將薪資空間優先投注在其他具備兩雙天賦的頂級內線或中鋒位置上，這無疑給了勇士隊絕佳的挖角空間。根據ESPN權威薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的評估報告指出，八村壘目前合約的市場行情約落在一份4年6400萬美元（約合新台幣20.1億元），這項金額恰好與現行的「非納稅人中產特例」完全等值。勇士隊接下來只要看格林（Draymond Green）與波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）的合約如何操作，便有極高的機率能清出這筆特例空間，進而加入八村壘的爭奪戰。現年28歲、身高 6呎8吋的八村壘，過去三個賽季在洛杉磯繳出了極其穩健且高效數據。他在這段期間場均可貢獻12.7分、4.1籃板，投籃命中率高達52.1%，外線三分球命中率更維持在42.6%的高水準。他也是湖人隊史首位能連續三個賽季在投進超過150次三分球的前提下、仍維持四成以上命中率的球員，外線效率在全聯盟高居第五。