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▲勇士隊總經理鄧利維（Mike Dunleavy）近期在受訪時明確表達續留格林的意願，期盼這位奪冠功臣能在金州結束職業生涯。（圖／美聯社／達志影像）

原合約條件： 剩餘最後1年，握有價值2770萬美元的球員選項。





剩餘最後1年，握有價值2770萬美元的球員選項。 專家建議方案： 改簽兩年 4000萬美元新約。下賽季薪資從2770萬美元降至1920萬美元，第二年薪資則為2080萬美元。





改簽兩年 4000萬美元新約。下賽季薪資從2770萬美元降至1920萬美元，第二年薪資則為2080萬美元。 釋放薪資成效： 透過下賽季的降薪，勇士隊將可完整獲得價值1500萬美元的「全額中產特例」，提供制服組在自由市場補強的操作空間。





透過下賽季的降薪，勇士隊將可完整獲得價值1500萬美元的「全額中產特例」，提供制服組在自由市場補強的操作空間。 教練合約同步： 此兩年合約的到期年限，將完美與總教練科爾（Steve Kerr）現行的兩年合約同步。





金州勇士本賽季僅拿下37勝，並在附加賽中不敵鳳凰城太陽遭到淘汰。鑑於太陽隊隨後在季後賽首輪遭奧克拉荷馬雷霆橫掃，這項結果也反映出勇士隊目前在西區競爭力中所處的劣勢。針對球隊接下來的重組計畫，陣中奪冠功臣格林（Draymond Green）的合約動向，已成為制服組在休賽季操盤的首要焦點。美媒報導指出，勇士隊預計將對格林提出一份2年4000萬美元（約新台幣12.5億）的新合約協議，總管鄧利維（Mike Dunleavy）表示，希望他以勇士身份退休。現年36歲的格林，過去曾協助勇士隊奪下四座總冠軍。然而，他上賽季在先發出賽的68場比賽中，場均僅貢獻8.4分、5.5籃板與 5.5助攻，投籃命中率41.8%，賽季數據的下滑也讓他的先發定位在季後賽層級的競爭中面臨實質考驗。格林先前簽下的一份4年1億美元的延長合約目前已進入最後一年，下賽季他握有價值2770萬美元的球員選項。對格林而言，除非能確保獲得更具保障的長約，否則直接執行選項並非唯一誘因。因此，勇士隊制服組在今年休賽季的核心目標，便是說服格林放棄原有的2770萬美元選項，透過重新簽署複數年合約來降低球隊下賽季的薪資總額。儘管這對勇士隊而言仍屬溢價合約，但鑑於格林過去十餘年對球隊的貢獻，這份新約在性質上更傾向於球團給予的終身成就獎勵。關於格林的合約修改架構，ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）提出了具體的操作建議。馬克斯指出，勇士隊應向格林開出一份為期2年、總價4000萬美元的續約方案。勇士隊總管鄧利維（Mike Dunleavy）在受訪時明確表示，這項續約操作的主導權完全掌握在格林手中。雖然如果格林選擇跳出合約成為自由球員，在市場上預期很難從其他球隊獲得年薪2000萬美元以上的報價，但勇士隊基於情感與球隊歷史，並不會對這位功臣採取強硬的談判施壓。總管鄧利維表示：