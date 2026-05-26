美國與伊朗的和平協議，據傳已接近達成階段，不過黎明前的路總是特別黑，伊朗南部、荷姆茲海峽沿岸的阿巴斯港（Bandar Abbas），當地時間週一深夜發生數起爆炸，與此同時，美軍也以自衛名義，對海峽附近的伊朗飛彈發射場、艦艇進行打擊。

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根據《CNN》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）援引消息人士證實，港口城市阿巴斯港發生3起爆炸，具體爆炸原因尚不明確，但阿巴斯港的防空系統已經啟動，以打擊敵對目標。除了阿巴斯港，靠近波斯灣戰略水道的錫里克（Sirik）、賈斯克（Jask）附近也傳出類似的爆炸聲。

美國中央司令部（US Central Command, CENTCOM ）發言人霍金斯（Timothy Hawkins）在被問及阿巴斯港附近發生的爆炸時，透過聲明回應稱，美軍在伊朗南部進行了自衛打擊行動，以保護美軍部隊免於伊朗軍隊構成的威脅。

霍金斯並補充說，打擊目標包括飛彈發射場、試圖布水雷的伊朗船隻及艦艇，強調美國中央司令部會在停火期間保持克制，同時繼續保衛部隊。

川普再提濃縮鈾

美國總統川普當地時間25日則又在自家社群平台發文，提出關於伊朗濃縮鈾處理的數個選擇。

1. 立即交由美國銷毀。

2. 經協調後在伊朗就地銷毀。

3. 在另一個可接受的地點，在美國原子能委員會（Atomic Energy Commission），或同等機構見證下銷毀。



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蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。