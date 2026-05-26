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「星光幫」歌手潘裕文日前無預警宣布將卸下近20年歌手身分，引發外界震驚，就在消息曝光後不久有人直擊他與一名長髮女子現身台北大巨蛋，低調朝聖孫燕姿《就在日落以後》演唱會，原來對方是他的經紀人Abby，2人一同出現在觀眾席，不過疑似擔心散場人潮過多，潘裕文在安可曲〈日落〉還沒完全結束前就提前從B1離場，意外再度掀起討論。根據《CTWANT》報導，潘裕文當晚穿著相當低調，全程沒有特別與觀眾互動，而陪在身旁的則是合作長達15年的經紀人Abby，由於先前才剛宣布退出歌壇，因此這次現身也被不少歌迷視為他引退後首次公開露面，雖然2人只是單純前往觀賞演唱會，但「女伴同行」畫面曝光後，仍引發部分網友誤會與討論。值得注意的是，當孫燕姿演唱最後安可曲〈日落〉時，大部分觀眾仍沉浸在氣氛中，潘裕文與經紀人卻選擇提前離場，據悉2人疑似是不想面對散場人潮，因此趁最後歌曲尚未完全結束時迅速離開。雖然只是簡單動作，但仍被不少粉絲注意到，甚至有人笑稱：「看來真的很怕塞車。」相關照片曝光後，也讓外界再次關注潘裕文近況。潘裕文2007年因參加《超級星光大道》第一屆奪下季軍出道，多年來累積不少死忠歌迷。不過他日前在桃園活動演出時，卻突然含淚宣布，那將是自己最後一次以歌手身份站上舞台，隔天凌晨他也透過社群正式發文，坦言自己將卸下歌手身份，準備邁向人生下一個階段，突如其來的決定也讓不少支持多年的粉絲相當不捨。事實上，潘裕文近來生活變動不小，今年4月才剛傳出與交往2年的新加坡歌手Zen俊倩分手，如今又宣布退出歌壇，感情與事業接連變化也讓外界相當關注他的心理狀態，他日前在故鄉桃園演出時一度情緒潰堤，甚至數度落淚表示：「這是我對歌迷最基本的尊重。」如今暫別舞台後未來會如何發展，也讓不少粉絲持續關心。