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▲作為2022年卡達世界盃的衛冕冠軍，阿根廷國家隊本次被列在分組J組，首場小組賽將於6月16日在堪薩斯城迎戰阿爾及利亞，球王梅西（Lionel Messi）要領軍拼連霸。（圖／美聯社／達志影像）

上賽季俱樂部常規數據： 為邁阿密國際在各項賽事中出賽，狂轟43顆進球（其中聯賽占29球）。





為邁阿密國際在各項賽事中出賽，狂轟43顆進球（其中聯賽占29球）。 本賽季聯賽戰術轉化： 出賽14場完成12進球、7助攻，射門與傳導效率在全聯盟高居前3。





出賽14場完成12進球、7助攻，射門與傳導效率在全聯盟高居前3。 最新官方醫療報告： 邁阿密國際於台灣時間週二清晨5點54分發布官方聲明，確診為「左大腿後側肌肉疲勞」。





邁阿密國際於台灣時間週二清晨5點54分發布官方聲明，確診為「左大腿後側肌肉疲勞」。 世界盃小組賽程布陣： 阿根廷本次身處J組，同組對手包含奧地利、約旦與阿爾及利亞。首戰將於台灣時間6月17日上午9點在堪薩斯城的阿羅黑德體育場（Arrowhead Stadium）對決阿爾及利亞。





距離2026年美加墨世界盃（2026 FIFA World Cup）正式點燃戰火僅剩最後17天，尋求歷史衛冕的阿根廷國家隊今日卻驚傳核心球王梅西（Lionel Messi）受傷。本週美職聯（MLS）邁阿密國際以6：4逆轉擊敗費城聯的例行賽事中，梅西在貢獻2次助攻後，於比賽後段主動示意教練團換人並步出球場。由於他退場時輕觸自身左大腿後側，隨即讓阿根廷制服組與全球球迷驚出一身冷汗。所幸經過週一的精密醫療檢測，最新官方報告已證實並無大礙，世界盃小組賽首戰不會受到影響。現年38歲的梅西本賽季在美職聯例行賽事中依舊維持極佳的狀態，在14次聯賽出賽中已高效攻下12顆進球與7次助攻，協助邁阿密國際在東區積分榜上高居第二，僅次於榜首納許維爾SC。本週比賽進行至第72分鐘時，梅西在沒有遭受劇烈身體對抗的情況下，主動向教練團打手勢要求更換下場，引發外界對其是否能健康出戰世界盃的擔憂。阿根廷權威隨隊記者Gastón Edul在賽後隨即釋出內幕消息安撫球迷。他指出，梅西在比賽最後階段確實感受到了左大腿後側肌肉緊繃，但並未遭遇實質性的肌肉拉傷。這次的換人純粹是梅西在大賽前的自我防護策略，不願在世界盃行軍前夕冒任何加重傷勢的風險。今日阿根廷媒體《DS Sports Radio》旗下的《Doble Amarilla》提供了更為確切的追蹤報告。初步的超音波與磁振造影（MRI）結果顯示，梅西的肌腱組織結構完整，並無任何結構性破壞。這意味著阿根廷隊隨後即將展開的世界盃賽前熱身賽，梅西的出席計畫將完全不受影響。邁阿密國際代理主帥霍約斯（Guillermo Hoyos）在接受全美媒體採訪時，同樣淡化了這次傷情的嚴重性，重申這僅僅是連續出賽所帶來的正常體能疲勞。作為2022年卡達世界盃的大力神盃得主，阿根廷國家隊本次出征北美洲的終極建隊目標，是力拼成為自1962年巴西隊以來，首支完成世界盃連霸的隊伍。