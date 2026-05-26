今年第6號颱風「薔蜜」可能最快本周生成，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，目前位於菲律賓東方海面的熱帶擾動99W，根據多國模式模擬，成颱機率已超過90%，且後續不排除增強為中颱甚至強颱。雖然目前預估路徑偏向日本南方海域，但最新模擬顯示，颱風中心位置比前幾天更接近台灣，未來是否影響台灣，仍得觀察太平洋高壓變化。此外，南海一帶近期熱帶擾動也變得活躍，6月初不排除還會有新的颱風接力生成。
熱帶擾動「成颱機率」90%！不排除變強颱 最新路徑出爐
林得恩指出，目前位於菲律賓東方海域上的熱帶擾動99W，根據今（26）日清晨美國NCEP、歐洲ECMWF以及部分AI數值模式最新模擬結果顯示，未來增強為颱風的機率已超過90%，而且後續強度不容小覷，至少有機會達到中度颱風，甚至不排除發展成強烈颱風等級。
林得恩表示，若後續持續增強，最快本周就有可能正式成為今年第6號颱風「薔蜜」。根據最新預測路徑，這顆颱風屬於「追日一族」，初步研判在環境駛流場導引下，將以拋物線型態往日本南部陸地移動，或接近日本南方外海，時間點大約落在下周三（6月3日）前後。
薔蜜颱風更靠近台灣了！6月初可能「雙颱接力」
不過，林得恩也提醒，準薔蜜颱風後續是否會直接侵襲台灣，或是非常靠近並對台灣造成影響，關鍵仍在於太平洋高壓未來強弱變化。最新一報模式顯示，颱風中心位置的確比前兩天更靠近台灣，路徑有微幅西修趨勢，因此後續變化必須加強觀察。
此外，林得恩也特別提醒，從5月31日至6月2日期間，隨著準薔蜜颱風逐漸接近，台灣周邊海面風力將開始增強，包括台灣北部海面、台灣海峽、東部海面、東南部海面以及巴士海峽，平均風力可達5至6級，最大陣風可能來到8至9級，海面浪高約1.5至2.5公尺，海邊活動需多加留意。
除了準薔蜜颱風之外，南海海域近期熱帶擾動也同步變得活躍。林得恩分析，到了6月初，南海一帶也有機會再發展出新的颱風系統，有可能變成雙颱接力，不過由於時間仍久，後續變數較多，目前還需要進一步追蹤觀察。
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林得恩指出，目前位於菲律賓東方海域上的熱帶擾動99W，根據今（26）日清晨美國NCEP、歐洲ECMWF以及部分AI數值模式最新模擬結果顯示，未來增強為颱風的機率已超過90%，而且後續強度不容小覷，至少有機會達到中度颱風，甚至不排除發展成強烈颱風等級。
林得恩表示，若後續持續增強，最快本周就有可能正式成為今年第6號颱風「薔蜜」。根據最新預測路徑，這顆颱風屬於「追日一族」，初步研判在環境駛流場導引下，將以拋物線型態往日本南部陸地移動，或接近日本南方外海，時間點大約落在下周三（6月3日）前後。
不過，林得恩也提醒，準薔蜜颱風後續是否會直接侵襲台灣，或是非常靠近並對台灣造成影響，關鍵仍在於太平洋高壓未來強弱變化。最新一報模式顯示，颱風中心位置的確比前兩天更靠近台灣，路徑有微幅西修趨勢，因此後續變化必須加強觀察。
此外，林得恩也特別提醒，從5月31日至6月2日期間，隨著準薔蜜颱風逐漸接近，台灣周邊海面風力將開始增強，包括台灣北部海面、台灣海峽、東部海面、東南部海面以及巴士海峽，平均風力可達5至6級，最大陣風可能來到8至9級，海面浪高約1.5至2.5公尺，海邊活動需多加留意。
除了準薔蜜颱風之外，南海海域近期熱帶擾動也同步變得活躍。林得恩分析，到了6月初，南海一帶也有機會再發展出新的颱風系統，有可能變成雙颱接力，不過由於時間仍久，後續變數較多，目前還需要進一步追蹤觀察。