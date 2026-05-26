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▲邁入尼克隊生涯第四個賽季的布朗森（Jalen Brunson），今年季後賽場均狂轟27.8分、6.7次助攻，帶領完全體尼克展現出爭冠隊伍的實力。（圖／美聯社／達志影像）

NBA東區決賽今（26）日即將展開關鍵第四戰（Game 4）對決。手握3比0絕對聽牌優勢的紐約尼克，在今年季後賽打出10連勝，距離1999年後首度重返總冠軍賽僅剩最後一哩路。本季新接任的總教練麥克布朗（Mike Brown）在今日賽前接受全美媒體採訪時，特別針對陣中頭號球星布朗森（Jalen Brunson）的領袖風範給予了至高規格的讚賞，甚至拿他與鄧肯（Tim Duncan）、柯瑞（Stephen Curry）相提並論，認為子弟兵擁有相同的領袖氣質。現年29歲的布朗森目前正處於個人職業生涯的第8個賽季，同時也是他效力大蘋果軍團的第4年。自從以4年延長合約續留紐約後，他徹底改變了這家西區與東區豪門的命運，在2025年與2026年連續兩年帶領完全體尼克隊殺進東區決賽。今日在對決克里夫蘭騎士的第四戰賽前，總教練麥克布朗在談到布朗森如何建立休息室的化學反應與凝聚力時，大膽提到了兩位歷史級巨星的名字，分別是聖安東尼奧馬刺的「石佛」鄧肯（Tim Duncan），以及金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）。麥克布朗表示：麥克布朗之所以能在接掌尼克制服組的首個賽季就收割極佳戰果，很大程度得益於布朗森在各個進攻位置上的無解破壞力。本賽季例行賽布朗森出賽74場，場均高效繳出26分、6.8次助攻與3.3個籃板；而進入對抗強度更高的季後賽階段後，他的數據更是全面進化，場均飆升至27.8分、6.7次助攻與2.8個籃板。由於布朗森在進攻端的強大牽制力，也間接活絡了第二組陣容的延伸空間，讓布里吉斯（Mikal Bridges）、哈特（Josh Hart）等側翼隊友在跑動與分球時更加得心應手。今日即將在騎士隊主場進行的第四戰，布朗森能否頂住客場壓力、用實質的場上主宰力為紐約摘下這張睽違27年的總決賽門票，紐約球迷拭目以待。