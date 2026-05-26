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生育率低不只是財務問題 職涯、時間都是原因

▲蕭大立指出，家庭決定是否生育，除了經濟之外，時間、職涯規劃也需要考慮。（示意圖／鄉林不動產研究室提供）

利率調降僅稍微減輕負擔 需配合其他制度

新青安將在今年7月31日落幕，接替的「新青安2.0」相關細節財政部還在規劃中。而目前台灣少子化問題嚴重，朝野立委也關注生育率和住宅政策，財政部長莊翠雲在接受質詢時表示，已有考慮育兒家庭可享有房貸優惠利率，預計在6月底提出新青安2.0相關措施。不過房貸利率能促進生育率嗎？阿宅地產顧問蕭大立表示，提升現代人的生育意願，不能只靠新青安等財務上的政策，必須搭配其他制度的配合。財政部長莊翠雲25日接受質詢時表示，未來「新青安2.0」給予育兒家庭更多支持，有在考量方向之中，除了育兒家庭房貸利率優惠之外，也可能會透過其他方式減輕房屋貸款壓力，給予育兒家庭更多支援。不過房貸利率降低，對於生育率有幫助嗎？阿宅地產顧問蕭大立表示，政策制定者或許以為，決定生育只是「錢」的問題，只要政府給補貼或降低新青安房貸利率，年輕人就會願意生。現代女性受過高等教育，擁有良好的職涯發展與薪資收入。然而，傳統社會觀念常將育兒壓力無形中壓在母親一人身上，生小孩往往意味著女性必須面臨職涯被迫中斷或喪失升遷機會與未來的薪資成長性。對女性而言，這筆因生育而放棄的機會成本，遠比幾萬元的房貸利息補貼或是育兒津貼還要高出太多，這正是為什麼越來越多職場女性會在理性思考之後，選擇延遲、甚至放棄生育。蕭大立指出，新青安育兒利息補貼只解決了一小部分財務風險，它確實能稍微減輕家庭買房加育兒的現金流壓力，但無法解決最根本的育兒時間貧窮。如果下班時間無法配合接送、如果沒有安心的公共托育環境，雙薪家庭在時間分配上還是會覺得並不適合生育。所以要提升現代人的生育意願，不能只靠新青安等財務上的政策，必須搭配其他制度的配合，像是彈性工時制度、廣設幼兒園，讓雙薪父母有能力在工作與接送小孩之間取得平衡。而更重要的是觀念的改變，必須落實兩性平權，將育兒定義為父母雙方的共同平等責任，當男性也實質分擔育兒時間與家務，女性不再需要獨自承擔職涯中斷的風險時，生育才不會成為一項犧牲自我的選擇。