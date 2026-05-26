我是廣告 請繼續往下閱讀

尹衍樑作風曝光！郝龍斌：只要開口請託，他一定全力以赴

▲郝龍斌當年親自出席興隆社宅實品屋裝修說明會，由尹衍樑陪同視察工地。（圖／翻攝自北市府官網）

興隆社宅成代表作！尹衍樑喊「如期如質完工」 郝龍斌信任大讚

▲郝龍斌感念，尹衍樑是一位對社會有責任感、對台灣有感情的人。（圖／翻攝自北市府官網）

企業界痛失尹衍樑！郝龍斌憶：他是位對台灣有感情的人

潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑今（26）日凌晨辭世，享壽76歲，消息震撼政商界。曾與尹衍樑密切合作的前台北市長郝龍斌接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時難掩悲痛，直言「心中非常難過，也很不捨」，更回憶尹衍樑在他任內對台北市府的大力協助，感嘆「不只是一位成功企業家，更是一位對社會有責任感、對台灣有感情的人」。郝龍斌受訪時表示，自己擔任台北市長期間，尹衍樑給予市府極大幫助，無論是聽障奧運場館整備、花博場館工程，尹衍樑都親自到第一線督工；每當重大天災發生時，也總是第一時間開放大潤發倉庫，協助市府調度救災物資。郝龍斌回憶，很多事情尹衍樑從不高調宣傳，但只要市府有需求，「只要開口請託，他一定全力以赴，而且總是設法把事情做到最好」。他也特別提到，當年推動公共住宅政策時，尹衍樑幾乎抱持「能多幫市民一點，就多做一點」的心態協助市府，甚至不計成本投入，讓他至今仍十分感念。事實上，早在2014年，郝龍斌與尹衍樑就曾因台北市文山區興隆公營出租住宅1區合作，引發外界關注。當時郝龍斌親自出席實品屋裝修說明會，由尹衍樑陪同視察工地，包括鋼樑展示區、階梯式景觀設計與即將完工的實品屋等。對於整體工程品質與進度，郝龍斌當場大讚，不僅如期如質完成，甚至還超前進度。郝龍斌當年更直言，從第2任市長就任時，便宣示要推動公營出租住宅，改善青年在台北「住不起」的問題，而得知標案由潤泰集團得標時，自己也非常放心。他表示，過去北市府與潤泰合作的大型案件，不但品質穩定、進度準時，「完全不用擔心品質」。郝龍斌還透露，當年動工典禮時，尹衍樑只簡單說了一句：「保證如期如質完工！」結果最後不但做到，甚至超前。當時被媒體問及與潤泰集團的合作感受，郝龍斌更是笑說：「非常滿意！」也相信絕對能符合居住正義，並解決青年台北居大不易的問題。如今隨著尹衍樑辭世，這段合作往事也再次被外界翻出。「這些年來，我看到的，不只是一位成功的企業家，更是一位對社會有責任感、對台灣有感情的人。」郝龍斌感嘆，尹衍樑的離開，不只是企業界的損失，也讓許多熟識的老朋友心中，留下深深的不捨。