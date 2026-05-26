收到廣告傳單你會怎麼處理呢？有民眾在社群平台分享，自己收到建商的廣告傳單，發現上面居然附有「摺紙教學」，讓大家可以自己把傳單摺成小型垃圾盒，傳單能直接再利用，而且建商廣告紙質偏厚，拿來裝食物殘渣很方便，原PO也笑說，「建商很懂這張紙的下場喔」。
傳單直接印摺法 摺完還能打廣告
原PO在Threads發文表示，自己收到一張建商廣告傳單，上面除了建案資訊之外，居然還附有「盒子摺法步驟」，一步一步教大家怎麼把傳單摺成紙盒，原PO也笑說「建商很懂這張紙的下場喔」。
原PO也跟著步驟摺紙盒，只見紙盒折好後，建案的廣告資訊剛好可以展示在紙盒外觀，相當有趣。貼文一出，不少人留言表示，「如果折完可以剛好呈現出這個建案的廣告，那真是完美了」、「好厲害，摺完剛好可以參觀房子」。
眾讚廣告效果好 曝光度大提升
也有人稱讚建商的做法，「這個廣告很成功，不只摺完會呈現中間的主視覺，拿到紙的人還會因為覺得有趣而PO上網，獲得免費曝光，厲害」、「第一次拿到時好驚豔！好想繞回去拿整疊，路上一直和先生讚嘆此廣告手法」、「好厲害，犧牲版面換取實用，摺好廣告還是完整的，超強」。
還有其他人分享，自己以前遇到補習班人員來發傳單，原本想要不拿，但發傳單的人說這個紙質很好、不容易破，立刻收下傳單，回家摺成垃圾盒。貼文還吸引台中市議員江肇國留言，「記得我第一次選舉的時候，我的文宣就是這麼印的！但後來看自己的臉上漸漸丟滿垃圾感覺還是有點奇怪」。
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原PO在Threads發文表示，自己收到一張建商廣告傳單，上面除了建案資訊之外，居然還附有「盒子摺法步驟」，一步一步教大家怎麼把傳單摺成紙盒，原PO也笑說「建商很懂這張紙的下場喔」。
原PO也跟著步驟摺紙盒，只見紙盒折好後，建案的廣告資訊剛好可以展示在紙盒外觀，相當有趣。貼文一出，不少人留言表示，「如果折完可以剛好呈現出這個建案的廣告，那真是完美了」、「好厲害，摺完剛好可以參觀房子」。
眾讚廣告效果好 曝光度大提升
也有人稱讚建商的做法，「這個廣告很成功，不只摺完會呈現中間的主視覺，拿到紙的人還會因為覺得有趣而PO上網，獲得免費曝光，厲害」、「第一次拿到時好驚豔！好想繞回去拿整疊，路上一直和先生讚嘆此廣告手法」、「好厲害，犧牲版面換取實用，摺好廣告還是完整的，超強」。
還有其他人分享，自己以前遇到補習班人員來發傳單，原本想要不拿，但發傳單的人說這個紙質很好、不容易破，立刻收下傳單，回家摺成垃圾盒。貼文還吸引台中市議員江肇國留言，「記得我第一次選舉的時候，我的文宣就是這麼印的！但後來看自己的臉上漸漸丟滿垃圾感覺還是有點奇怪」。