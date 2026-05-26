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智利北部卡拉馬鎮（Calama）以東，台灣時間26日凌晨發生規模6.9地震，雖無明顯人員傷亡或財產損失通報，但智利國家銅業公司（Codelco）還是緊急暫停部分礦區的作業。綜合《法新社》等外媒報導，地震發生在阿塔卡馬沙漠，距離卡拉馬鎮約29公里，深度約109公里。智利國家災害預防和應對部門表示，沒有海嘯風險，也沒有人員傷亡或嚴重災損通報，據悉阿里卡（Arica）、塔拉帕卡（Tarapaca）、安托法加斯塔（Antofagasta）等地區都有震感。報導指出，智利位於納斯卡板塊、南美洲板塊和南極板塊交界處，是全球地震最頻繁的國家之一，由於大小地震相當多，所以當地人對於規模低於7的地震，一般認為無需太擔憂。強震發生後，智利國家銅業公司發布聲明，表示由於地震導致局部區域停電，加上露天礦區能見度較低，為了保障員工與設施安全，部分生產活動已暫時停止，正在進行安全檢查。