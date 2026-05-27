MyVideo 5月18日到5月24日的收視排行榜出爐！任敏、此沙主演的古裝宅鬥劇《良陳美錦》連續2周霸榜冠軍，第2名是電影《之後的我們》，第3名是電影《看不見的國家》，緊接著2部動漫攻佔第四名和第五名，《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季》、《黃泉使者》。其中《黃泉使者》講述村莊的少年獵人「尤爾」解開村莊的神祕故事，有9.8顆星，口碑持續攀升中。
1.戲劇《良陳美錦》
2.電影《之後的我們》
3.電影《看不見的國家》
4.動漫《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季》
5.動漫《黃泉使者》
6.兒童《妙妙犬布麗 第三季》
7戲劇《你是遲來的歡喜》
8.動漫《楠木邸的神明庭院》
9.戲劇《蔚藍之春》
10.電影《我家的事》
動漫《黃泉使者》是《鋼鍊》作者「牛媽」荒川弘的新作，劇情講述一名住在山中小村莊的少年獵人「尤爾」，靠著狩獵野鳥維生，與雙胞胎妹妹阿薩及村民們過著樸實的生活。
然而，這樣平穩的日常卻被空中響起的「龍的叫聲」給撕裂了，安逸的村莊裡潛藏著傳承與謎團，這個村裡究竟藏著什麼祕密呢？尤爾的命運又會如何？謎團與不可思議縱橫交錯的嶄新使者戰鬥，緊張刺激的幻怪奇幻譚，口碑持續攀升中，9集可在MyVideo收看。
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2.電影《之後的我們》
3.電影《看不見的國家》
4.動漫《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季》
5.動漫《黃泉使者》
6.兒童《妙妙犬布麗 第三季》
7戲劇《你是遲來的歡喜》
8.動漫《楠木邸的神明庭院》
9.戲劇《蔚藍之春》
10.電影《我家的事》
然而，這樣平穩的日常卻被空中響起的「龍的叫聲」給撕裂了，安逸的村莊裡潛藏著傳承與謎團，這個村裡究竟藏著什麼祕密呢？尤爾的命運又會如何？謎團與不可思議縱橫交錯的嶄新使者戰鬥，緊張刺激的幻怪奇幻譚，口碑持續攀升中，9集可在MyVideo收看。