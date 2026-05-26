我是廣告 請繼續往下閱讀

被討錢討到黨中央 周榆修全知情？

林昭印被檢舉後直播自清 卻與咼昇華說法不符

林昭印從地方升任中央 今年初第一高票當選中央委員

咼昇華透露對話截圖只傳給2人 不知誰檢舉？

民眾黨近日出現連環退黨潮，《鏡周刊》今（26）日再爆料，中央委員林昭印2年多前受邀飯局，續攤時卻框酒店小姐出場，未事先告知東道主還後續欠款8000元的外框費！當時請客吃飯的前中央委員咼昇華更討錢討到黨中央，央請時任黨秘書長周榆修幫忙，咼昇華和林昭印的對話截圖更曝光，咼昇華提到幫客人墊付小姐錢會衰，要求還錢，林昭印則強調自己「過得忙亂」才沒聯繫，並在今年被黨內檢舉時開直播自清「只是幾千塊財務糾紛」，殊不知是酒店小姐費用。而當年同場還有時任桃園黨部主委、現任黨副祕書長的黃成峻及2名桃園地方幹部，咼昇華向《鏡周刊》表示，當時是想協助地方和諧才作東請客，不知道是誰檢舉的？林昭印遭爆拖欠外框酒店小姐費用8000元長達10個月，咼昇華則因相信不能幫忙墊付小姐費用，否則會觸霉頭，遂討錢討到黨中央，要求周榆修幫忙追討。咼昇華2024年4月傳給周榆修的訊息更曝光，他在其中說到：「本來想報給媒體的，但想想不要傷害民眾黨，成峻說會幫我討，結果都沒下文，我們請吃飯喝酒都沒關係，但我從來不會請帶小姐出場，這有觸霉頭」。而林昭印上酒店更被黨內人士檢舉至黨內中評會，他本人在本月14日曾開直播自清，強調被檢舉「罪名是因幾千塊錢跟外部人士有財務糾紛」，自認是因有意角逐中壢議員，才遭人潑髒水，目的是打負面選戰，讓他無法被提名，殊不知這筆錢其實是外框小姐的費用。林昭印當時還在直播中提到，他被討錢還覺得：「不是你邀請我們去吃飯喝酒嗎？怎會跟我討酒錢？」並秀出一張對話截圖，指捐錢後，咼昇華「還祝福我們要加油努力」，還說：「黃成峻副秘就在場，他可以證明，周榆修也可證明沒有這個事情！」然而，在《鏡周刊》曝光的林昭印和咼昇華的對話中，可見咼昇華直言：「你把外框的8000匯款給我，吃飯喝酒我會付，我從來沒有在幫別人付帶小姐出檯費，這會觸霉頭的，其他沒什麼好說的」，林昭印則態度恭謙，頻道歉表示：「是昭印不對，請咼董見諒」、「後來過得忙亂」等。值得注意的是，黃成峻和林昭印曾分任民眾黨桃園黨部正、副主委，2024大選後，2人又一起升任黨中央組織部正、副主任。直到2026年初，林昭印以第一高票當選中央委員，但因他同時身兼組織部副主任一職而惹議，最後被黨中央以「中央委員不宜兼任有給職黨職」而辭去副主任，目前正爭取黨內桃園中壢議員提名。至於誰把林昭印檢舉到中評會？咼昇華說自己在2024年大選後已退黨，若要檢舉，早就檢舉了，況且他跟林昭印根本不熟，而他當年也告訴林昭印，只要把錢捐到基金會，這件事就算了，2人沒撕破臉、也沒太多互動，他並沒有檢舉的動機。咼昇華透露當初為追討這筆費用，確實曾把對話截圖傳給黃成峻及周榆修，但不知道是誰檢舉的？