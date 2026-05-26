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▲賴瑞隆在拜會工藤彰三時，盼從國會層級強化對話，共同強化產業韌性，建立更安全的民主供應鏈。(圖／立委賴瑞隆辦公室提供)

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆，偕同多位立委的訪日行程今(26)日接續拜會「自民黨台灣政策檢討專案小組」及眾議院經濟產業委員長工藤彰三，針對台日安全、半導體供應鏈、AI與淨零轉型等議題深入交流，積極促成「經濟共好」目標，進一步深化雙方多元合作。賴瑞隆表示，台灣與日本同處第一島鏈，也是共享自由、民主、人權價值的重要夥伴，對維護印太和平穩定具有重要意義。賴瑞隆在拜會工藤彰三時則表示，自己長期在立法院經濟委員會關注高雄產業發展，此次拜會日方重要政策擘劃者，盼從國會層級強化對話，共同強化產業韌性，建立更安全的民主供應鏈。訪團今天首先拜會自民黨台灣政策檢討專案小組，並感謝親自出席的召集人鈴木馨祐前法務大臣、事務局長鈴木英敬眾議員，長期以制度化方式支持台灣。隨後，訪團接續拜會日本眾議院經濟產業委員長工藤彰三。賴瑞隆表示，台灣與日本同處第一島鏈，也是共享自由、民主、人權價值的重要夥伴。近年區域局勢快速變化，雙方透過國會、政黨間「台日2+2」政策平台持續交流，包含經濟安全、海洋安全、感染症應變、防災及資訊安全等整體韌性合作，對維護印太和平穩定具有重要意義。邱志偉指出，台灣面臨各種挑戰，盼最重要國際友人之一的日本能給予更多支持，只要台灣更有力量，也能對國際事務有更多貢獻。許智傑介紹，位於自己選區的紅毛港保安堂，擁有全世界唯一一座安倍晉三前首相銅像，象徵台日雙方堅定友誼。郭國文呼籲，希望自民黨台灣政策檢討專案小組可以討論推動台灣旅行法立法可能，尤其過去2+2曾提及台日海纜合作，也希望透過行政官員互訪加強討論。鈴木英敬回憶，自己擔任三重縣知事時，曾與時任高雄市長陳菊簽署城市合作備忘錄，成功開啟兩地情誼。此次接待賴瑞隆一行人，感到格外親切。鈴木馨祐強調，從安倍晉三前首相到高市早苗首相，都曾多次強調「台灣有事，就是日本有事」，而「避免台灣有事」更是共識，因此盼雙方能合作強化能量。最後，他也祝福賴瑞隆對高雄的願景一切順利。賴瑞隆也特別與出身日本製造業重鎮名古屋的工藤彰三交流地方振興經驗。他表示，未來不只是積極發展半導體，更要讓傳統產業、中小企業與新興科技串聯，使產業轉型更加穩健。同時也邀請工藤彰三到高雄，讓雙方更深度交流。工藤彰三則表示，日本半導體產業仍有許多值得向台灣學習之處。未來發展量子科技、AI晶片與無人機等產業，是國際趨勢，也希望能與高雄有更多產業合作，實現經濟共好。賴瑞隆強調，未來高雄將以海空雙港、傳統製造業基礎及半導體新聚落為支撐，成為台日深化合作、共創繁榮的重要南方基地，讓台日友好進一步轉化為民主韌性、產業升級與人民生活更好的具體成果。