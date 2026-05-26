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甘願「被利用」 態度好才能有機會

▲尹衍樑認為，自己要修正好自身態度，態度好才能把握好機會。（圖／翻攝自振興醫院官網）

錯誤經驗幫助更大 面對挫折、永保熱情

潤泰企業集團總裁尹衍樑今（26）日離世，享壽76歲。潤泰集團原本專職於紡織業，尹衍樑的父親尹書田曾被稱為「格子布大王」，尹衍樑在接管家業，將潤泰版圖擴大至建築、金融保險、零售百貨、醫療等領域，包括潤泰建設、南山人壽、振興醫院等都是潤泰旗下品牌。尹衍樑從打架的問題學生，到資產橫跨兩岸三地的集團總裁，他的態度是決定成功的關鍵。尹衍樑曾表示，自己非常甘願「被利用」，也鼓勵年輕人要創造被利用的價值，尹衍樑指出，這種「利用」不是被其他人戲耍，而是「利用」自己的專長，帶動組織成長，只要組織成長，就能為自己帶來更多更好的機會，成為一個良性循環。尹衍樑認為，自己要修正好自身態度，持續努力，等待好的機會，因為對一個態度不好的人來說，「機遇」對他來說是沒有用的，只有勤奮、態度好的人，才能在機遇來的時，把機遇變成機會。在建築事業方面，尹衍樑投注不少心力，不僅取得台灣大學土木系教授頭銜，成為工研院院士，還專注於建築工法研發，擁有600多項工程專利，像是鋼筋的「一筆箍工法」，透過機械精密連續彎折，箍筋與內部繫筋合而為一，柱子圍束力增強，大幅提升抗震能力，更以創新預鑄工法，在建築業削價競爭中走出新局，不斷嘗試突破現有技術，更曾公開多項工程專利，讓其他公司都能蓋出更安全的住宅。事業有成的尹衍樑年輕時，曾在校外與人打架受傷，當時的數學老師王金平認為他本性不壞，擔心往上呈報會讓尹衍樑受到處罰，因此幫他隱瞞，讓尹衍樑從此改變態度。尹衍樑雖然含著金湯匙出生，但也經歷過2次創業失敗，賠了3500多萬元，但父親從沒說過重話，只恭喜尹衍樑得到寶貴的失敗經驗，讓尹衍樑更加努力，經歷過挫折的尹衍樑認為，錯誤的經驗比正確的幫助更大，鼓勵年輕人要面對挫折，永遠保持熱情，用正面態度面對工作。