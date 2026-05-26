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▲阿部慎之助（左）2006年與寫真女偶像湯淺惠結婚。（圖／翻攝自日網）

日本職棒讀賣巨人監督阿部慎之助近日爆出家暴爭議，震撼日本棒壇，根據日媒報導他於昨（25）日在家中涉嫌對18歲長女施暴，不僅動手毆打，甚至還傳出掐脖子行為，因此遭東京警視廳以現行犯逮捕，消息曝光後阿部慎之助本人也已坦承犯行，而阿部慎之助也在風波持續延燒下正式向球團提出辭呈，卸下巨人軍總教練職務，這起事件不只重創他多年建立的形象，也讓日本棒壇陷入巨大震撼，而他的老婆背景也被翻出，是過去以「湯淺惠」在日本活動的知名寫真女星。阿部慎之助除了是日本棒球名將外，妻子背景同樣備受關注，他的太太阿部惠，舊姓湯淺，過去曾以藝名「湯淺惠」在日本演藝圈活動，擁有寫真偶像與藝人身分，2人於2006年結婚，婚後育有孩子，由於阿部慎之助長年給人家庭穩定形象，如今卻爆出對親生女兒施暴，也讓不少日本網友感到震驚與錯愕。事件爆發後，讀賣巨人球團第一時間發出聲明致歉，坦言對此次風波感到相當遺憾，同時緊急宣布由首席教練暫代總教練職務，希望降低事件對球隊造成的衝擊。隨後，阿部慎之助也召開記者會宣布請辭讀賣巨人總教練一職。阿部慎之助家暴的消息曝光後，日本社群與棒球論壇瞬間炸鍋，不少球迷無法接受昔日「巨人軍精神象徵」竟爆出家暴事件，有網友直言：「這已經不是單純家庭糾紛了。」也有人認為身為公眾人物與球隊領導者，本來就應該更加克制情緒，尤其對象還是自己的女兒，更讓許多人感到無法原諒，相關關鍵字也迅速登上日本熱搜。現年47歲的阿部慎之助，球員時期曾是讀賣巨人代表性人物，退役後一路進入教練團，最終接掌監督職務，被視為巨人未來核心人物之一，如今卻在執教期間爆出重大醜聞，也讓他的棒球生涯面臨空前危機，不少人認為，即便他這次緊急宣布請辭止血，但形象已經全毀，未來恐難重返日職體系。