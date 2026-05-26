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不過，蕭旭岑與王光慈隨後強勢反擊，強調這筆330萬元並非捐給基金會，而是捐給馬英九個人。王光慈更表示，因捐款人不願留下紀錄，因此改以私人形式交付，且2024年3月已向馬英九當面報告，並獲得「同意收下」的指示。
王光慈指出，這筆現金後續被用於多項公務支出，包括辦公室修繕、文具採購、公務餐費、紅白帖花禮等用途，直到今年農曆年前已全數用罄。此外，韓螢煥也出面證實，當初是將現金交給蕭旭岑轉交，自己並不知道有所謂基金會帳務問題。
反咬馬英九？張育萌：蕭、王把背信與侵占全推給他
對於蕭、王兩人的說法，張育萌直言，這套辯詞根本像是柯文哲案中的「車手辯護」翻版，強調他們沒有私吞這筆錢。不過，他也提出疑點，既然330萬元是以「個人名義」收下，卻又被拿來支付基金會相關開銷，依法本就存在極大爭議。
「這段故事，一定有人違法——故事很混亂，但違法事證越來越明朗了。」張育萌認為，正常程序應該是馬英九將款項正式捐給基金會並完成入帳，而非私下支配。他直言，若未入帳卻自行挪用支付基金會支出，恐怕已踩到法律紅線。
張育萌更狠酸，蕭旭岑與王光慈如今看似是在自清，實際上卻是「反咬」馬英九。他指出，兩人強調「馬英九知情」、「馬英九同意收下」、「馬英九指示使用」，等同直接把涉嫌背信與侵占的法律責任，全數推向馬英九。
最後，張育萌也感嘆，這2位馬前部屬，不但倒打馬英九一巴掌，還直接摧毀馬英九一生最在意的「清廉」形象。從蕭旭岑到王光慈，要嘛是不懂法律，所以收到捐款卻沒入帳；要嘛就是「太懂法律」，在危急存亡之秋，知道要把最大咖的馬英九拖下水。宮鬥大師們過招，看來勢必會鬥進地檢署、鬥進法院了。