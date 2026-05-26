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▲崔熙被質疑餵小孩喝珍奶沒常識，趕緊又發了一篇限時動態澄清女兒喝的是檸檬汁。（圖／翻攝自崔熙IG ）

韓國美女主播兼主持人崔熙，近日趁著連假與丈夫及一對兒女來台灣家族旅遊。一向熱愛分享生活的她，在IG曬出多張在台灣朝聖在地美食的照片，還興奮寫下「1天1杯珍奶」，透露自己完全被台灣的手搖飲文化俘虜。不料，在台灣咖啡廳的溫馨合照，卻意外引發網友怒火，遭質疑她缺乏育兒常識，居然亂餵小孩咖啡因。有眼尖網友發現，在崔熙貼出的照片中，年幼的女兒手拿著一杯手搖飲，加上崔熙在內文寫道「1天1珍奶」，隨即引來正義魔人嚴厲質疑：「怎麼會給這麼小的孩子喝奶茶？」、「奶茶含有咖啡因和高糖，對小孩發育很不好」，批評她根本亂餵小孩、沒有育兒常識。眼看一趟開心的台灣觀光美照，竟然演變成育兒爭議，崔熙本人嚇得趕緊親自再補發一篇限時動態澄清：「女兒沒有喝奶茶喔！因為奶茶含有咖啡因，我們絕對不會給小孩子喝的。她當天喝的是檸檬汁！」解釋那杯飲料只是剛好擺在女兒面前，這才順利平息了網友的質疑聲。崔熙過去是前KBS電視台體育頻道主播，如今則是綜藝節目主持人，在2020年與圈外企業家結婚後育有一子一女，平時常在IG分享溫馨的育兒點滴和家庭日常，形象十分良好。然而全家高興來台旅遊，沒想到竟因為台灣的珍珠奶茶，意外引發了一場爭議。