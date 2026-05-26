我是廣告 請繼續往下閱讀

綠島曾是觀光賭場熱門地！尹衍樑「愛潛水駕帆船」也搶購地

雖然尹衍樑同樣看好綠島的博弈商機，但也因為自己個人喜愛，他熱愛潛水以及駕駛帆船

▲1997年時《博弈條款》討論熱烈，綠島被視為設置外島觀光賭場的熱門地點，吸引聯邦集團、尹衍樑相繼到島上購地。（圖/觀光署提供）

曾是綠島神秘大地主！尹衍樑狂買3萬坪土地

尹衍樑在綠島的土地應有10公頃（約3萬坪）左右，在當時被稱為是綠島神秘大地主其一，規模僅次於當地最大地主韓鐘麟。

▲尹衍樑在綠島購入約3萬坪的土地，除了原本看好娛樂商機外，因為自己熱愛潛水、駕帆船的緣故才購入土地，昔日是綠島神秘大地主之一。（圖／取自唐獎網站）

贏過尹衍樑、聯邦集團！真正綠島王是韓鐘麟

韓鐘麟在綠島的土地約有46公頃（13萬9150坪），是聯邦集團的8倍、尹衍樑的近5倍之多。

▲除了聯邦集團以及尹衍樑都在綠島大量購入土地外，其實在地最大地主是一位名叫韓鐘麟的男子，他在綠島擁有超過13萬坪的土地，是名副其實的綠島王。（圖/Google評價）

潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日稍早驚傳逝世，享壽76歲，作為潤泰集團核心掌門人，他的一生橫跨紡織、建築、量販、生技以及金融等多元產業，同時熱愛公益的他也長期投入教育公益、醫療，更創辦華人世界最高學術榮譽「唐獎（Tang Prize）」，是一位在台灣商界的超級傳奇人物。過去，尹衍樑曾經是綠島指標性神秘的大地主之一，其原因除了看上當地娛樂產業發展外，就是因為太愛潛水、駕駛帆船才會出手在當地低調購入約3萬坪土地。根據《財訊》報導，1997年時《博弈條款》討論熱烈，綠島被視為設置外島觀光賭場的熱門地點，民調贊成聲量當年一度達到快8成，聯邦集團當年嗅到風向之後，就立刻搶進卡位，以每坪8萬2，總價13.9億元標下綠島朝日溫泉區附近的5.8公頃（約1萬7000坪）的旅館區土地。隨後尹衍樑也緊跟其後，，常心血來潮從台灣東北海岸的鼻頭角出發，駕船18小時抵達綠島，因為只有在綠島，他才能夠徹底放鬆，穿夾腳拖鞋、短褲、戴上墨鏡，盡情的享受，因此動了在綠島投資購地的念頭。據悉，尹衍樑最初透過土地仲介尋地，在綠島買下了數千坪土地，當時的每坪單價落在2萬至4萬元之間，但後來發現當地土地價格被大幅墊高後，就決定改派親信人員長駐綠島，採取極為低調的蠶食策略，慢慢收購土地，最後策略奏效，尹衍樑成功將收購價壓回每坪6000多元的低點重新插旗。尹衍樑的獵地範圍主要集中在觀音洞附近的農地以及南側溫泉村附近的建地，知情人士估計，然而除了聯邦集團以及尹衍樑都在綠島大量購入土地外，其實在地最大地主是一位名叫韓鐘麟的男子，許多綠島老一輩的人、或者想去綠島開發的人都曾經接觸過這位神秘的地主，就連當地郵差都知道這號人物。據《財訊》報導，知情人士透露，綠島的地主韓鐘麟從1坪300元就開始買，直到2000元便買不下手，韓鐘麟的成本比聯邦集團、尹衍樑都便宜許多。韓鐘麟接受媒體訪問提到，曾經有人看好綠島的博弈商機，擬出價50億元要買下他在綠島的全部土地，但他拒絕。沒想到如今因為尹衍樑過世，綠島神秘地主身分又被討論。