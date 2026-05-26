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技術省下1／3的工程時間 尹衍樑創下「百日建廠」

潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨離世，享壽76歲。他不僅是多角化經營的商業巨賈，更是技術實踐家。他個人拿下多達640多件土木工程專利，在台美日俄都有學術成果，其創新預鑄工法不僅讓我國科技廠、半導體廠建造速度更快，曾創「百日建廠」紀錄；2019拿下美國國家發明家學院（National Academy of Inventors, NAI）院士，並在2022年成為工研院院士。尹衍樑畢業於中國文化大學歷史系，爾後取得國立臺灣大學商學研究所碩士、國立政治大學企業管理博士。即便他學歷屬於文組，但創業後也相當投入科學領域，身兼潤泰集團總裁暨營建事業群總工程師兼研發長，個人更以每兩周發明兩到三項新工法的速度申請專利，已取得19國共650餘件的相關專利。他尤其對營建工程研發技術有無比熱情，最著名突破，就是打造創新的箍筋工法「一筆箍」、「年年發」，並向國外取經，引入「預鑄工法」概念，也就是把建築結構中的關鍵建材，在施工前就鑄造完畢，再運到工地組裝起來，不僅更能掌握施工效率、良率，也能避免材料浪費。因為他在營建界研發的卓越表現，獲歐美、日本、俄羅斯等國肯定，2019年拿下俄羅斯科學院西伯利亞分院榮譽博士、美國國家發明家學院院士，更在2021年成為俄羅斯國際工程院首位榮譽院長，並在2022年取得工業技術研究院院士資格。而他在營建業技術前衛，不僅讓自己在學界獲得榮譽，也轉化成實際建廠口碑。尹衍樑的工程技術，不僅更耐震、更安全，也更快速，能省下約1／3的工程時間，降低一半的作業人力需求，甚至曾在2003年為沛鑫半導體（現為「京鼎」）竹南廠打出「百日建廠」的紀錄，成為許多台灣建廠首選。2001年，潤泰集團以預鑄工法，替宏碁興建耗資數十億的宏碁雲架構資料中心，是台灣第一、亞洲規模最大單一機房設施；近年台積電、群聯、群創等國內廠商，及美光、Apple、Google、微軟等國外大廠的廠房興建工程，也都有潤弘的參與。在淨零排放的趨勢下，建築業也亟需創新。尹衍樑表示，過去曾委託工研院研發建築能耗模擬分析工具，「工研院是工業研究方面最好的導師，提供解決的方向，也鼓勵我們從事研發。」